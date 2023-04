Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber ta informa cu SVb a lansa otro servicio riba nan portal MiPensioen. Desde 5 di april 2023 tur persona cu ta bin na remarke pa haya sea pensioen di vuida of pensioen di huerfano por aplica pa esaki via e portal MiPensioen.

Minister Oduber su vision semper tabata pa brinda servicionan moderno na tur e aseguradonan por medio di innovacion y tecnologia. Ya caba tin hopi servicio cu por wordo haci via e portal. Sinembargo e ekipo di SVb ta sigui traha pa aun digitalisa mas servicio.

Cu e portal di MiPensioen na 2017 y e MiPensioen App na 2022 esaki a bira posibel. SVb ta funcionando na un manera mas eficiente y ta duna mas tranparencia na tur nos pensionadonan. Danki na innovacion y tecnologia SVb por a yuda personanan cu ta biba den exterior pa keda cobra nan pensioen.

SVb su deber ta pa administra e fondonan di e pensioen di biehes, vuida of huerfano (AOV y AWW) adecuadamente y cu confiabilidad, pa mantene e fondonan financieramente sostenibel.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Departamento di Pensioen via di e-mail na [email protected], na telefon 5272760 of via mensahe di whatsap unicamente na 5272760.

E mandatario ta felicita e director di SVb sr. Edwin Jacobs y henter e team cu ta traha duro pa sigui digitalisa servicionan atraves di innovacion y tecnologia.