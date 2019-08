Minister Dangui Oduber Statuto pa lotto nobo “Lotto pa Salud y Recreacion” ta cla

Dialuna mainta den rueda di prensa Minister Dangui Oduber a elabora riba e situacion di

Lotto. E nomber di e fundacion nobo di lotto ta conoci. E intencion ta pa aki tres luna introduci “Loteria Nacional pa Salud Y Recreacion” na comunidad y hacie operacional, segun e mandatario. Minister Oduber a trece dilanti cu e loteria nobo lo ta di pueblo y aki si e placa lo bay pa deporte. Den e ultimo 10 aña Fundacion Lotto Pa Deporte (FLPD) no mantene nuin compleho deportivo, tur ta den mal estado. Ainda por corda con CONCACAF a keur af nos stadionnan pa tene weganan internacional, tur esaki ta motibonan pa lanta un lotto nobo, segun e mandatario. Gobierno di Mike Eman a sera un acuerdo cu Canadian Bank Note cu a haci nan doño di FLPD. Canadian Bank Note ta haya 54 miyon florin di ganashi pa aña di cual FLPD ta haya 11 miyon florin y na final solamente 4 miyon florin ta bay pa deporte. E minister a sigui bisa cu deporte no ta hayando su fair share for di Canadian Bank

Note, y pesei a opta pa bin cu e lotto nobo. Minister Dangui Oduber a menciona cu e Fundacion di e lotto nobo lo tin e proposito principal pa genera entrada cual lo bay pa drecha e infrastructura, mantencion di facilidadnan, iluminacion di veldnan y artificial turf pa e complehonan. E Lotto nobo tambe lo yuda Gobierno cu fondonan pa inverti den campañanan di conscientisacion riba salud, pa e comunidad di Aruba hiba un bida mas saludabel. E 4

miyon florin cu Stichting Sportsubsidie Aruba ta ricibi anualmente for di FLPD ta wordo reparti na tur e federacionnan deportivo y esei lo keda igual. Minister Oduber a trece dilanti cu na e momentonan aki e statuut di e fundacion nobo ta cla y mester finalisa e akte oficial na notario. Na mes momento e cambio di ley lo wordo entrega pa fraccion di MEP na Parlamento pa asina haci e cambio nan necesario. Minister a expresa cu e ta optimista cu dentro di 3 luna e lotto nobo ta un realidad. Communidad lo tin e escogencia entre sostene un Lotto di Canada caminda deporte no ta haya su fair share of sostene un lotto di pueblo di Aruba” Oduber a finalisa bisando.

Comments

comments