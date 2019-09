Minister Dangui Oduber: “SOGA y gerencia di Hospital ta acusa otro pero niun no kier tuma responsabilidad”

Presenta tambe ta Minister di Salubridad Dangui Oduber pa mira cu su propio wowo kico a sosode na hospital durante oranan di madruga y ta bisa cu e preocupacion pa cu e construccion aki ta existi for di tempo cu e tabata den oposicion y tambe riba e proceso con tur cos a wordo encamina caminda tabatin tres compania di construccion grandi cu a haci bid riba e proyecto aki caminda cu Gobierno (e tempo ey) hunto cu SOGA a scohe pa Arellano y for di e tempo ey caba a bisa kico lo spera Aruba awendia y kico lo ta e consecuencianan. E tempo ey Segun Minister Oduber, e mes tabata uno cu a vocifera su opinion riba e hecho cu pakico ta bai cu un compania cu ta relativamente chikito y mas ainda tabata esun cu e bid di mas halto y alavez e ta un compania cu no tin experiencia , cu no a traha ningun hospital y awe ta wak e consecuencianan y lamentablemente. “Y mi ta haya falta di Mike Eman su presencia akinan na Hospital pasobra mi a wak na varios ocasion na Hospital instigando tur hende riba cosnan cu ta bai robez, pero esaki ta un proycto cu Gobierno actual a hereda for di Gobierno di AVP”, asina Minister di Salubridad Dangui Oduber a sigui bisa. E ta un proyecto cu tur hende tin cu bai paga e debe “cu orguyo” manera Mike Eman a declara den Parlamento y manera Sra. Gina Maduro di ABV a bisa cu esaki no ta un di e miho proyectonan pa cu construccion. Tur cos cu por a bai robez a bai robez y tambe el a menciona cu Aruba ta un di e poco paisnan na mundo caminda un boiler ta wordo instala paden di un hospital mientras cu na tur otro caminda na mundo un boiler ta wordo poni pafo. E minister a sigui bisa cu ora el a bai den e departamento di Spoed Eisende Hulp e por a wak cu su propio wowo e daño cu a wordo ocasiona pa un yobida chikito y no uno di oranan largo, y por a wak caba cu plafondnan ta bin abao y esaki no ta prome biaha y un tubo di awa tambe ta kibra y por mira asina e consecuencia caminda tur computer, printer eyden a daña. “Mi ta kere cu a bira tempo pa berdad e compania SOGA, cu ta esun encarga cu e proyecto pone ordo y cuminza atende cu esaki pasobra ta simplemente ta inaceptabel cu pa nos como pais ta bai paga pa un proyecto cu supuestamente mester ta un proyecto di cinco strea pero ta un proyecto cu no ta bal e placa”, asina Minister Oduber a sigui bisa. E proyecto aki ta bai costa comunidad un biyon Florin y tur hende por wak e resultado di e placa aki cu a wordo inverti. Si ta inverti placa den un proyecto y a cambio ta ricibi un proyecto cu ta cumpli cu tur e exigencianan di calidad esta un proyecto di cinco estrea, anto e ora si lo page cu orguyo pero no por paga un debe asina aki caminda mester bai paga durante 25 aña pa e proyecto aki cu no a ni wordo finaliza y pio ainda entrega y ya caba e tin tur tipo di problema cu nos ta wak akinan. Minister a mustra cu e ta hopi preocupa pa loke ta bin cu finalizacion di e proyecto cu falta ainda y si bin mas awacero y kico ta e consecuencianan. Minister a bisa cu como Gobierno un carta lo wordo manda pa SOGA ya cu mester cuminza claim pasobra simplemente no por deliver un proyecto di e forma aki. E departemento di Spoed Eisende Hulp a wordo entrega caba y ta hayabo cu e tipo di problemanan aki y ta mescos cu ta construi un cas y den e prome aña ya caba awa ta yobe y ta hayabo cu lekmento tur caminda.

“Ta simplemente inaceptabel y un hende mester para responsabel pa esaki. Ora cu reuni cu SOGA y gerencia di Hospital, un ta acusa otro, pero na final di dia niun hende kier asumi nan responsabilidad. Y den e caso aki mi ta kere e prome pa asumi su responsabilidad ta SOGA y tambe e contratista Arellano”, asina Minister Dangui Oduber a declara. Segun minister loke ta bai cuminza cune ta inventarisa tur daño pasobra ya caba tin un claim cu a wordo prepara dor di hospital pa motibo di e holor di Diesel. E claim aki ta di mas of menos 1.4 miyon Florin cu ta cla pa wordo entrega na SOGA y un biaha mas mester bai invetarisa e daño hunto cu gerencia di hospital pa bolbe haci un claim pa bin cambio y evita loke ta pasando aworakinan. Tin constante reunionnan entre pryecto manager di Hopsital, Proyect manager di SOGA y oroyecto manager di e contratista pero tur biaha ta yega na e mesun conclusion cu no tin comunicacion y no tin transparencia y tin hopi cos ta bai robez mientras ta haya e impresion cu cosnan ta cuminza cana miho, pero realmente e ta bira pio.

Defacto cu tur e problemanan aki, e proyecto mester keda cla pa entrega otro aña pero obviamente esaki no lo ta e caso. Tin un clausula den e contrato pa loke ta “cost of delay” di riba 100 mil Dollar pa cada siman cu e proyecto no keda cla. ‘Mi no sa kenda a hinca e contrato aki den otro pasobra mester tene cuenta cu na final di cuenta cu ora pais Aruba cabi paga pa ful e hospital aki cu ta casi un biyon Florin, ainda land Aruba no ta bira doño di e edificio. SOGA ta keda doño di e edificio. Land Aruba tin e prome opcion pa cumpra esaki y ya caba pais a paga pa 25 aña anto ainda e no ta bira di nos”, asina minister Oduber a sigui bisa. pesey e minister a mustra cu ta iresponsabel loke e Gobierno di Mike Eman a haci, ta iresponsabel loke e Gobierno di AVP a haci pasobra wak e desaster cu Gobierno nobo a hereda y na final di dia ta un hospital tin na Aruba y kier evita e cosnan aki pasobra kier brinda un miho cuido na comunidad, pero bao di e circumstancianan aki ta dificil pa brinda e cuido cu ta desea pa brinda.

