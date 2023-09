Celebracion di Dia Mundial di Turismo ta un ocasion den cual Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber ta tuma e oportunidad pa, no solamente conscientisa comunidad riba e importancia di e industria pa nos pais y celebra tur e individuonan cu nan trabou diario ta carga esaki. Pero e ta un dia tambe pa comparti conocemento cu ta habilita tur partido envolvi pa alcansa e obhetivonan di ‘best practices’.

Dia Mundial di Turismo ta celebra riba 27 di september y den conexion cu esaki Minister Oduber a atende y duna un discurso den e conferencia di Dia Mundial Di Turismo. Aki e mandatario a topa cu e studiantenan di Universidad di Aruba “Faculty of Hospitality and Tourism Management” caminda a hiba combersacion riba turismo.

Minister Oduber a enfoca riba e inversion den nos hendenan. Segun e mandatario ta e hospitalidad y cordialidad di nos hendenan ta locual ta primordial y ta laga nos Dushi Aruba sobresali riba tur otro destinacionnan. Minister Oduber a compromete cu su prioridad como Minister di Turismo lo ta pa semper promove oportunidad nan di crecemento, pa semper zorg pa nos hendenan por traha den un ambiente di trabou sigur.

E siman aki ta marca siman di turismo y Minister Oduber ta desea tur miembro di dicho sector un feliz Dia Mundial di Turismo. Tuma e momento pa refleha y renoba nos compromiso pa cu e profesionalismo, nos nivel di servicio y pa brinda e miho experiencia posibel na tur bishitante cu nos isla ta ricibi. Esaki ta bon pa nos turismo, nos econonia, pero e ta bon pa nos comunidad tambe principalmente.

“Masha Pabien un biaha mas na tur cu ta elabora den e industria di turismo. E exito di nos turismo no ta solamente nos vision, nos strategia, nos partnersnan, sino e exito di mas grandi ta nos hendenan.” – Minister Dangui Oduber.