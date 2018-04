Minister Dangui Oduber: “Reaccion di ex minsiter Schwengle ta di lamenta”

Na prome luga mi ta lamenta profundamente un reaccion asina infantil di parti ex minister Schwengle sabiendo e desaster den salubridad publico y deporte cu e la laga atras y cu ami como minister nobo a hereda. Desde cu e gobierno nobo aki a sinta nos ta pagando candela di e ex minister su maneho mediocre cu e la hiba. Tin problema hopi serio na hospital cu pa motibo di su negligencia a escala cu “as we speak”, e cuido medico na nos comunidad ta wordo gravemente afecta. Banda di esaki e lista di espera na Eerste Hulp a bira mas, e lista pa specialistanan a bira mas, gastonan di AZV a subi manera nunca antes, problema na Laboratorio, IVA y asina por keda menciona tur e desasternan cu nos a hereda. Nunca a haci algo pa reduci e wachttijden, nunca a haci algo pa soluciona e problema di studiantenan di medicina den region.

Mi no a keha ni keda man crusa sino a actua! Actualmente nos ta trahando ariba e ley di BIG caminda cu ta un raamwerk a bini na vigor na augustus 2017 y no tabata tin e valor pa implementa esaki debidamente. Ministerio ya caba tin un draft di cual organonan di acc-acreditacion ta bay uza pa habri caminda pa tur esunnan cu a studia den region. Den 8 aña nada a wordo haci pa e parti di adictonan y geestelijke gezondheidszorg. Den apenas 4 luna tin henter un plan integral pa atende cu esaki cu ta den wordo ehecuta. Asina nos ta bay hasi e cuido mental uno integral. Den 8 aña na momento cu un hoben of mucha cu tin problema mental of di adiccion no tin caminda pa acudi. A haya e directie di DVG na werki. Un simpel registracion di nos dokternan na Aruba DVG no por saca, paso nan no ta automatisa, ainda trahando cu papel. Actualmente nos ta trahando duro pa automatisa DVG caminda cu e servicio na cliente lo ta uno mas eficiente. Pa e luna aki porfin lo aloca 2 dokter di cas na eerste hulp riba conseho y muda Huisartsen Praktijk pa Spoed Eisende Hulp asina pa haci e wachttijd y e proceso na Spoed Eisende Hulp mas eficiente. Un projecto di hospital caminda a lubida un OK y caminda Schwengle di inicio tabata na altura cu lo falta un total di Afl.110 miyon. Un boiler cu capacidad mucho mas grandi di loke tin mester. Tambe a pone un gibmeester como projectmanager. No ban papia mes di e costonan di AZV caminda ta remarcabel cu importacion di remedinan (generico) ta wordo domina dor di un monopolio. Ambtenaarnan cu pa añas no a haya e debido atencion y nan posicionnan juridico no a wordo regla. Actualmente ta bezig cu AZV pa monitoria y analisa e calidad di cuido. Nos ja caba a aloca Afl.500.000,- pa SABA na unda gobierno a haya un situacion caminda cu e cushina tabata casi cay den otro. Edifico di DVG y SVB na Hospital bieu den cay den otro!

Un cuido di nos grandinan cu ta deplorabel. Un lotto cu no ta duna COA nada pa nos atletanan caminda cu e ley ta stipula cu Lotto mester duna 10 porciento di nan entrada na COA. Enfin, tristo pa lesa un declaracion di ex minister Schwengle di e manera aki. Un profesional cu a bai cu tur computer, laptop, desktop y telefon for di Cocolishi pa uso personal. Un hende cu envez a drecha e cuido a laga esaki na werki!

Comments

comments