Minister Dangui Oduber: Raad van advies tawata positivo riba e decreto (Landsbesluit) Basa riba e Ley di AruBIG

Un di e puntonan hopi importante den nos programa di partido y tambe den nos programa di gobernacion tawata pa durante e gobernacion aki por logra cu nos studiantenan di Aruba tin e opcion pa sigui specialisa den region y wordo reconoci oficialmente como specialista na Aruba.

Semper tawata asina cu na momento cu studiante kier sigui specialisa den e ramo di cuido medico e unico opcion cu nan tawata tin ta sigui studia y specialisa na Hulanda pa nan por drenta e BIG register. Si un studiante por ehempel kier sigui studia na Colombia, Costa Rica, Merca of Canada esaki no lo wordo a reconoci.

Manera cu nos a drenta den gobierno nos a cuminsa e proceso di AruBIG. E proceso pa reconoce nos yuinan di tera cu ta sigui specialisa den region den nan profession como medico. E no tawata un proceso facil y e proceso a tuma su tempo. Cu e AruBIG nos kier logra cu nos yuinan di tera por sigui specialisa na Colombia, Costa Rica, Merca y Canada y nos kier garantiza cu tur esnan cu specialisa tin un calidad halto pa di e forma aki nos por mantene nos nivel di cuido.

Ministerio di Turismo, Salud Publico y Deporte a traha hopi duro riba e proyecto aki. Nos mester a haci investigacionnan, mester a haci cambio den e decreto basa rica AruBIG, mester cuminsa set up un kwaliteitsinstituut, mester a busca contacto cu organonan di accreditacion y tambe stipula rekisitonan di estudio, cu ta enfoca ariba universidadnan den regio cu ta compatibel cu e normanan halto cu nos ta uza na Aruba.

Tur esaki naturalmente ta tuma su tempo pa por prepara algo bon. Nos a logra haci tur e trabounan y tur e cambionan conforme procedura mester wordo manda e organo consultativo (Raad van Advies) pa nan por repasa e cambionan y tambe duna un conseho riba esaki.

Siman pasa nos a ricibi e conseho di Raad van Advies riba e cambionan den decreto di AruBIG y nos tin cu bisa nos ta hopi satisfecho cu e conseho aki.

Awor ta traha riba e nader rapport, y después e decreto lo keda manda pa Gobernador. Una vez esaki ta cla oficialmente nos por bisa cu AruBIG ta cla y esaki ta un logro hopi grandi pa pais Aruba.

Nos lo mantene comunidad informa di e desaroyonan y lo anuncia oficialmente ora e proceso ta cla por completo!

