Dialuna tardi Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber tabata presente na e apertura di e siman importante, “Siman di Conscientisacion di Oido” organisa pa Quota International of Aruba. Aki e mandatario a hiba un discurso y despues tabata tin e oportunidad pa haci un test di su oido.

Quota pa e ultimo 34 añanan a bin ta haciendo testnan di oido durante luna di september completamente gratis. Quota a cuminsa 34 aña pasa na mesun lugar di Fepoh. E aña aki e dicho a wordo cambia pa “Siman di Conscientisacion di Oido”. Nos tabata conoce esaki antes como siman di kibra silencio.

Na Aruba e cantidad di hendenan bou di 65 aña cu tin problema di oido ta alarmante. Pesey e parti di conscientisacion ta hopi importante. Esaki ta cuadra tambe cu e maneho di Ministerio di Salud Publico cu ta basa riba prevencion. Pa es motibo Quota International of Aruba hunto cu FEPOH ta purba na conscientisa e comunidad mas hopi cu ta posibel pa cuido di nan oido na scolnan y tambe otro instancianan.

FEPOH ta un istancia cu no solamente ta yuda na conscientisa pero tambe ta yuda na mehora e comunicacion di un persona cu oido malo. Esaki ta danki na e logopedistanan y tambe na e aparatonan di oido cu nan ta busca.

Quota semper a y lo sigui duna e comunidad di Aruba informacion tocante e causanan di perdida di oido, medidanan di prevencion y e imporatancia di detecta trempan door di bai controle di oido regular. Segun e mandatario ta importante pa nos ta consciente cu una bes bo perde bo oido, bo no por recupera esaki bek.

Finalmente e mandatario a gradici Quota International of Aruba y tambe FEPOH pa tur locual nan ta haci pa conscientisa nos pueblo riba e cuido di nos oido. Prevencion ta e solucion.