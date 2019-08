Minister Dangui Oduber: “Prevencion mester bira parti di e cultura di nos comunidad”

Sin e salud adecua, dificilmente como persona bo ta haya e oportunidad pa logra algo. Pa e motibo aki, e ta esencial cu manera un comunidad, e mester ta parti di nos cultura pa tuma pasonan preventivo pa por tin un salud adecua. Esaki no solamente ta hiba na un miho calidad di bida, sino cu e ta yuda grandemente den reduci gastonan medico, cual no ta un secreto cu hopi gasto ta ser haci pa coregi problemanan cu ta bin como resultado di no hiba un bida saludabel.

Minister Dangui Oduber, como mandatario encarga salubridad publico ta kere fielmente den hiba un maneho basa riba prevencion. Ya caba casi den inicio di gobernacion, e mandatario a traha conhuntamente cu tur stakeholder riba un plan nacional di prevencion. Pa haci e plan aki uno realisabel, Pais Aruba a haya asistencia tecnico for di PAHO (Pan American Health Organization).

Sucu

Biba saludabel tin hopi factor, pero esun mas principal ta locual cu nos ta consumi (come y bebe). Mandatario Dangui Oduber ta splica cu den cuadro di prevencion, su persona ta haya cu ta di sumo importancia pa conscientisa comunidad riba por ehempel e consumo di sucu y e efecto cu e tin riba salud.

Sucu ta un producto cu hopi lihe ta contribui na sobre peso y tambe na malesanan cronico. Tin estudionan hopi extenso haci cu ta demostra con esaki por causa cancer y hopi otro malesa mas. “E problema mas grandi ta cu sucu ta practicamente den tur cos cu nos ta come y bebe. Ta yega momento pa nos para keto y realisa kico nos ta alimenta nos curpa cu ne”, Minister Dangui Oduber a expresa.

Segun e mandatario, e problema di sucu ta uno mundial y por mira con cada pais ta busca forma den combati esaki. Por mira con diferente pais a introduci un impuesto riba productonan di sucu y uza e entrada ey pa un fondo di conscientisacion. Na Inglatera tambe a pone un meta cerca productornan pa reduci 20% di sucu den nan productonan y asina por wak con hopi pais ta buscando modo di combati sucu como un dje causantenan mayor di problema di salud.

Minister Dangui Oduber: “Na Aruba tambe e mester ta un discusion habri. E no ta bay pa kita productonan cu hopi di nos ta gusta, of pa castiga un persona pa duna su mes un treat. Ta trata aki den un desaroyo hopi negativo riba nos salud y bida diario, di cual cada un persona mester ta consciente y responsabel pa cu su mes.”

Finalmente e minister a expresa cu lo sigui conhuntamente cu stakeholdernan den busca e miho maneranan pa prevencion ta parti di nos cultura, aportando asina na un Aruba mas saludabel.

