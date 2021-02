Minister Dangui Oduber: Pre registracion pa vacuna a cuminsa

Aruba ta den pleno prepracion pa ricibi e prome lote di vacuna. Minister Dangui Oduber a anuncia cu dia 15 februari 2021 e promer vacunanan lo ta yegando Aruba. E promer vacunanan cu Aruba lo ricibi ta di Pfizer cu a resulta, te na e momentonan aki, un di esunan mas efectivo. E vacuna aki mester wordo warda den e temperatura di -80 grado celcius y pa cu esaki RIVM tawata na Aruba pa controla e freezersnan. Banda di esaki RIVM a controla nos plana di ehecucion y tambe a bishita e ‘’priklocaties’’ nan. Nos ta hopi satisfecho cu e resultado di e e evaluacion cu a wordo haci pa RIVM. Nan a keda impresiona con Aruba ta preparando pa haya e promer vacunanan.

Ta importante pa menciona cu entrante 1 februari tur esnan cu tin smartphone y kier haya e vacuna por pre registra via e Aruba Health App. Por download esaki via google playstore of via via apple App store. Una bez download e app aki por cuminsa pre registra pa haya e vacuna.

Esnan cu NO tin un smartphone por cuminsa registra entrante 8 februari 2021 na tur e MFA nan. Eynan lo tin personal di Dvg presente pa duna tur e assistencia necesario pa guia y yuda tur esnan cu kier registra na e MFA nan.

Aruba a demostra di ta pionero den mundo haciendo uso di nos app pa no solamente por maneha e PCR test pa local y turista, sino awor tambe pa usa e Aruba Health app pa registracion di vacuna, registra e inventario di e vacuna y monitorea temperatura di e freerersnan.

Nos ta wordo reconoci internacionalmente pa nos innovacion y nos ta wordo mira como trendsetter den tur loke nos ta haciendo pa maneha Covid-19.

Ta hopi importante pa nos tur aki na Aruba wordo vacuna pa nos por proteha nos mes, cuida nos mester y crea e immunidad hunto pa nos por laga covid-19 tras di lomba.

Nos tur tin e deseo pa nos por bolbe bek na normalidad y e vacuna sigur ta un tool pa yuda nos logra esey. Nos mester recupera nos turismo, nos economia y nos pais minister Oduber a termina bisando. Ban nos tur uni den e causa aki y stimula y conseha tur otro pa tu a e vacuna.

