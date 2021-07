Minister Dangui Oduber: Parlamento a aproba presupuesto 2021

Diabierna den oranan di anochi mayoria di parlamento a aproba e presupuesto 2021. E ley aki ta e ley di mas importante pa gobierno di Aruba y pa pais Aruba. Durante e tratamento di presupuesto tawata bisto cu varios miembro nobo di parlamento no sa ainda kiko ta nan trabou y kiko ta nan responsabilidadnan. E miembronan aki no tawata sa kiko ta e reglanan di parlamento. Nan no tawata sa cu mester firma presentie lijst y tambe firma e sprekerslijst si kier hiba palabra. Varios di nan no a haci ningun di dos y no a keda contento cu e hecho cu presidente di parlamento a sera e reunion pasobra ningun miembro a yena e lista di oradornan. Remarcabel tawata e hecho cu durante henter e reunion fraccion di AVP tawata ausente y a bandona sala. Te hasta e miembro nobonan di AVP a bai cas bai descansa y sosega nan curpa y cobra placa di pueblo drumi na cas. Esaki ta lamentabel pasobra pueblo ta paga e miembronan aki pa tey presente na trabou y representa pueblo den e sala di parlamento.

No obstante esaki e tratamento di presupuesto a sigui. Durante e reunion aki minister Oduber a informa parlamento di maneho di su ministerio y a contesta preguntanan di miembronan di parlamento. Minister Oduber a informa parlamento di e recuperacion di nos turismo cu a surpasa tur expectativa. Ora e pandemia a cuminsa ATA a traha 3 scenario di proyeccion. Uno conservativo, uno cautelosamente optimista y uno optimista. Den e scenario di mas optimista a proyecta cu pa aña 2021 lo tin un recuperacion di 55% di nos turismo den comparacion cu aña 2019. Na momento e scenarionan aki a wordo traha no tawata conoci ki dia Aruba lo haya e vacuna y con exitoso e programa lo ta. Awe nos tur na Aruba mester ta orguyoso di nos programa di vacunacion. Nos a haci uso di Aruba Health, nos a haci uso di innovacion y technologia y naturalmente un staff di personal super profesional. Esaki a conduci cu awe mas di 72.000 persona a vacuna caba na Aruba. Danki na esaki awe Aruba ta prosperando.

E ultimo proyeccionnan pa nos turismo ta indica cu nos lo surpasa tur expectativa di e scenario mas optmista di ATA. Na e momentonan aki ta proyecta cu nos lo recupera 76% di nos turismo den aña 2021 den comparacion cu aña 2019 cu tawata un di e miho añanan den historia di turismo na Aruba.

Pa e di cuatro kwartaal 2021 ta premira un recuperacion di 100% compara cu e di cuatro kwartaal di 2019. Cu e recuperacion aki nos ta creando oportunidadnan nobo, nos ta creando cuponan di trabou, nos ta recuperando nos turismo y economia y tambe creando mas entrada pa gobierno di Aruba. Minister Oduber ta hopi satisfecho cu e recuperacion aki considerando e hecho cu ainda e pandemia tey presente. E variante delta ta causando un aumento di casonan y no obstante esaki nos turismo ta sigui aumenta. Minister Oduber ta sigui recomenda y encurasha esnan cu ainda no a vacuna pa bai tuma nan vacuna mas pronto posibel pa di e forma aki cuida nan propio salud y proteha nan mes. Despues di un reunion hopi largo Parlamento a aproba e presupuesto unamimamente cu ta hopi importante pa gobernacion di pais Aruba.

