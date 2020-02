Minister Dangui Oduber: Pa prome biaha den historia Aruba tin su propio plan nacional di prevencion!

Dialuna mainta a tuma lugar e lansamento oficial di e plan nacional multisectoral pa cu prevencion di malesanan no contagioso (non-communicable diseases NCDs) na Marriott Ballroom. Aki Minister di Salubridad Publico Sr. Dangui Oduber a hiba un discurso den presencia di representantenan di di PAHO/WHO Dr. Erica Wheeler y Dr. Taraleen Malcolm. Tambe tabata tin varios miembro di Parlamanento, Directie Volksgezondheid Aruba y demas stakeholders presente e mainta aki.

E mandatario a trece dilanti den su discurso cu e proceso pa bin cu un plan nacional di prevencion a cuminsa na november di 2018 caminda a presenta un analisis di e situacion y esaki a keda discuti entre tur e stakeholders. Den e analisis aki a conclui cu e causa di morto number un na Aruba ta malesanan no contagioso y e risico pa esaki aumenta ta grandi. Datosnan ta mustra cu e malesanan causante mas grandi di morto prematura na Aruba ta entre otro cancer, problema cardiovascular, diabetes, malesanan respiratorio cronico y mucho mas, tur ta NCD’s

Ora cu datosnan riba estilo di come a keda constata na aña 2017 a base di encuesta di salud cu a keda haci na 2017 a demostra cu na Aruba 52% di e poblacion riba 4 aña di edad ta consumi fruta, 55% ta consumi berdura tur dia y 25% ta consumi e productonan aki 3-5 biaha pa siman. Un encuesta riba actividad fisico fisico a demostra cu na Aruba 54% di adulto ta participa den deporte of otro actividad similar. Tambe a conclui cu ni e adulto ni e hoben no ta alcansa e cantidad di actividad fisico rekeri den 1 siman asina e mandatario a expresa.

E mandatario menciona cu na 2018 ora e la reuni pa prome biaha cu e nefroloog nan como Minister di Salubridad Publico nobo. Tabata e momento cu nan a expresa na su persona nan preocupacion riba e cresemento den e cantidad di pashentnan cu ta wordo trata pa medio di dialyse na Aruba. A keda divulga na e mandatario cu 16.2% di e poblacion di Aruba ta sufri di diabetes y esaki ta mucho mas halto cu e averahe mundial di 8.3%, es decir Aruba ta casi dos biaha mas halto. Den e mesun reunion aki tambe a toca e tema di cuanto esaki ta costando AZV. A keda presenta cu e costo di 1 pashent di dialysis ta costa AZV aproximadamente 100 mil florin pa aña. E tempo ey Aruba tabata tin 200 pashent cu un cresemento di 24 pa 30 pashent pa aña, e 200 pashentnan aki ta costa AZV aproximadamente 20 miyon florin pa aña.

E mandatario a bisa cu su vision ta pa promove un miho cuido medico y un mihor calidad di bida pa e poblacion di Aruba. Pa logra haci e vision aki realidad e unico manera tabata pa bin cu un plan nacional di prevencion riba NCD’s. Na maart 2019 a tuma lugar un workshop di 2 dia caminda tur e stakeholders representando diferente sector na Aruba a participa pa yega na un plan nacional. Pa e plan aki ta exitoso e tabata pa importante pa duna tur hende cu ta traha den e field e oportunidad pa duna nan input y participa activamente na e plan.

Minister Dangui Oduber a bisa cu hopi orguyo cu awor e plan ta un realidad, cu e asistencia tecnico di PAHO awe Aruba tin su propio plan nacional multisectoral pa cu prevencion di malesanan no contagioso (non-communicable diseases NCDs) 2020-2030. Cu e plan aki Aruba ta un ehempel. Aruba ta e prome pais den Caribe cu tin un plan nacional di prevencion. “Hopi gobierno a papia di prevencion den salud den pasado. Nos gobierno a pone den nos programa di gobernacion cu nos lo bin cu un plan nacional di prevencion pa asina yuda nos comunidad hiba un bida mas saludabel y percura pa garantiza e sostenibilidad di e fondo di AZV” e mandatario a expresa. Mester menciona cu tur e personan cu a hiba palabra e mainta aki, tur tabata tin cos solamente positivo pa bisa di e vision di e minister y plan riba su mes.

Finalmente Minister Dangui Oduber a gradici PAHO/WHO pa nan asistencia pa haci e plan aki un realidad. Tambe e mandatario a gradici su consehera di Salud drs. Judelca Briceño pa coordina henter e proceso. Danki tambe na AZV, Imsan, HOH, Wit Gele Kruis, HAVA pa ta parti di e comite directiva pa ehecucion di e plan pa a añanan nos dilanti y na tur e stakeholders cu a haci e plan aki posibel, pabien Aruba. E plan aki mester transende gobernacionan pasobra na final di dia e ta un plan pa yuda nos communidad hiba un bida mas saludabel. Minister Oduber den corto tempo ta transformando salud publico. Un minister cu tin vision pa trece cambio!

