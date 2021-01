Minister Dangui Oduber: Pa luna di december 2020 Aruba a recupera 43% di nos turismo stayovers

Luna di december 2020 tatwata e miho luna pa Aruba su turismo desde cu nos a habri nos fronteranan bek na juli 2020. E tawata un aña sumamente dificil pa Aruba, nos turismo y nos economia. No obstante tur obstaculonan y tur e retonan e aña aki pa nos turismo pais Aruba a percura pa tin un di e miho protoclnan in place pa habri nos fronteranan bek.

Aruba ta keda wordo considera un trendsetter den e manera cu nos a maneha covid-19 y tambe e forma con nos a habri nos fronteranan na juli 2020.

Nos a introduci un PCR test mandatorio desde juli. Awe ta wak masha hopi pais na mundo haciendo mesun cos 7 luna despues di nos. Nos a introduci un seguro obligatorio cu a duna resultado cu nos tawata desea. Nos a introduci e Aruba health app cu turista y local por download pa ricibi resultado di nan PCR test dentro di 6 ora di tempo.

Y awor nos ta e promer pais na mundo cu a join e common pass network.

Esaki ta un partnership cu tur e major airlines nan y tambe world economic forum pa tin un systema digitalisa pa verificacion di PCR test y tambe vacuna.

Ministerio di turismo conhuntamente cu ATA, AAA y Ahata a bin ta trahando hopi duro riba recuperacion di nos turismo. Den luna di december nos a anuncia un vuelo direct cu Jetblue for di La Guardia New York. Un vuelo importante pa Aruba cu sigur lo duna su frutonan. Den pleno pandemia Jetblue a demostra un confianza den habri un ruta nobo pa Aruba. Nos a mira tambe un otro vuelo directo esun di TUI for di London cu lamentablemente a wordo para debi na e Lockdown na Inglaterra.

Arua habri su fronteranan bek na Juli 2020 y nos por mira e ultimo lunanan cu gradualmente nos turismo ta creciendo. E luna di september 2020 nos a mira un caida pero pa loke ta e resto di lunanan tin crecemento. Oficina di turismo a sali for di 2 scenario pa loke ta trata nos recuperacion. Tin e scenario optimista y e escenario conservativo. Minister Oduber ta informa cu nos a sera e aña yegando serca di e scenario conservativo. Obviamente e pandemia y e situacion na otro paisnan tin su consequencia riba turismo.

Aki por mira e ultimo lunanan con nos turismo a crece gradualmente:

Luna

Cantidad stayover

Juli 2020

12,921

Aug 2020

17,420

Sep 2020

14,697

Okt 2020

21,882

Nov 2020

29,714

Dec 2020

42,936

Minister Oduber ta satisfecho cu nos ta mira cu gradualmente nos turismo ta recuperando. Naturalemente e deseo lo tawata pa nos por ta mas serca di e scenario optimista pero esaki no ta e caso. Minister Oduber ta consiente cu e situacion na merca y na europa ta keda uno preocupante y obviamente esaki tin su repercusionan pa nos turismo. Di otro banda minister Oduber ta convenci cu aña 2021 lo ta un mihor aña pa Aruba y nos turismo considerando cu e vacuna ya caba ta riba mercado y dentro di poco na Aruba tambe. Cu e yegada di e vacuna ta e comienso pa nos por recupera nos turismo y economia minister Dangui Oduber a finalisa bisando.

