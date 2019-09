Minister Dangui Oduber: Pa garantiza e sostenibilidad di e fondo di AZV nos mester focus riba prevencion den salud

E fondo di AZV tin su retonan. Nos ta biba den un comunidad cu no ta esun di mas saludabel, nos populacion ta den vergrijzing y consequencia cu esaki ta trece cune ta cu hopi hende ta sufri di malesanan cronico. E gastonan medico ta keda subi tur aña y p’esey ta importante pa nos comunidad ta informa kiko ta e sitiuacion y ta bira mas consciente di nan manera di biba.

Na Aruba 70% di nos comunidad ta sobre peso di cual 36% ta obeso. Na e momentonan aki tin mas cu 8600 pashent cu ta registra como diabetico. Esaki den comparación cu 6 aña pasa ta un aumento di 18%. Esaki ta indica cu den transcurso di ultimo añanan nos comunidad a bai atras den nan salud, a bira mas ongezond cu tur e consequencianan cu esaki ta trece cune.

E gastonan cu un pashent diabetico ta trece cune pa e fondo di AZV tambe ta alarmante. Un pashent diabetico ta costa e fondo di AZV mas o menos 8600 florin pa aña.

Hopi di esnan cu ta diabetico mester dialysa tambe. Por lo general 75% di e casonan di dialysis por wordo preveni pasobra e causanan mayor di e problema di riñon aki ta sobrepeso, diabetes y presion halto. Un pashent di dialysis ta costa e fondo di AZV 90 mil florin pa aña.

Malesanan cronico por wordo preveni pero esakin ta rekeri un cambio di lifestyle. Un bida mas saludabel, un bida di haci ehercicio y come saludabel.

Pa por hiba un bida saludabel mester ta fysicamente activo. Sea bo ta cana, core bicicleta of practica un of otro deporte y cualkier forma di recreacion activo manera baile, yoga of tai chi.

Como minister encarga cu salud mi meta y vision ta crea un Sociedad saludabel, inverti den prevencion den salud. Crea un pais caminda tur hende ta bira mas consciente di e consequencianan di no hiba un bida saludabel y promove e beneficionan di hiba un bida saludabel. Mi ta sinti cu esaki ta mi deber y obligacion pa di e forma aki baha e mortalidad na Aruba y tin un pais mas saludabel. Na final nos kier pa e fondo di AZV ta uno sostenibel. E Seguro medico general cu nos tin na Aruba ta paisnan desaroya manera Singapore y paisnan Europeo si tin un seguro medico general asina aki. Pa por garantiza e sostenibilidad di e fondo nos tur mester ta consciente si cu esaki ta rekeri un cambio di mentalidad riba e pais aki den sentido di purba hiba un bida mas saludabel.

Nos ta bai encurasha e comunidad aki pa hiba un bida saludabel. Haci ehercicio ta e mihor medicina y prevencion den salud ta e solucion pa un miho sociedad.

