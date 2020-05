Minister Dangui Oduber: Nos tin cu maneha e Covid no laga e maneha nos bida

Minister Dangui Oduber encarga cu turismo, salubrida dy deporte, durante conferencia dialuna anochi a informa cu nos ta cla pa habri fronteranan, pasobra localmente no tabata tin transmision ultimo luna y nos ta sinti cu nos ta hopi miho prepara na momento cu covid a bati na porta prome biaha, nos tin mas personal na hospital y mas capacidad di cuido y nos sa con y ki ora pa actua cu nos sa cu nos cuido medico ta bou presion. A diseña protocol pa tur sector na Aruba y si awor no ta e momento pa habri y dificilmente mas despues pa habri, debi cu nos tin tur cos localmente di transmision bou control y esaki ta pone nos sinti cu nos ta cla y considera ki dia ta habri fronteranan. Minister Dangui Oduber a menciona cu e por ta zona fastioso y nos bida tin cu sigui y mester por maneha Covid y no Covid maneha nos bida y e ultimo siman nos bida no na Aruba y mundo a keda maneha pa Covid y awor a bira momento pa maneha e virus, y unda nos mester cuida nos mes mas miho y tene cuenta cu e protocolnan cu a keda traha pa gobierno y un bida mas saludabel y tene cuenta pa un higiena y prevencion. E mandatario a sigui menciona cu nos tin cu cuida nos mes mas miho di loke nos tabata haci anteriormente.

Sigui cu Lockdown y gastonan medico tin Aruba riba un liña

Mas nos tarda pa kita e lockdown y habri frontera y mas dificil e situacion ta bira pa nos tur y mas negoshi lo bay cera nan porta y mas hende lo ta desemplea y mas estricto e medidanan di Hulanda ta bay bira riba nos y cada bes nos tin bay bati na porta di Gobierno Hulandes pa pidi un ayudo y sosten financiero y cada bes gobierno Hulandes ta bin cu condicion un tiki mas estricto. Un di e condicionnan cu a bin cune pa ultimo ta pa corta 5 miyon den nos cuido medico di AZV, mandatario Oduber a menciona cu a reuni dialuna cu secretario di estado di salubridad Sr Blokhuis y a bolbe señala e preocupacion cu nos tin na momento cu pidi gobierno di Aruba pa corta den cuido medico e ta contradictorio pasobra na momento cu ta pidi nos pa corta bo ta bisa nos bay prepara bo mes miho y aumenta bo capacidad di cuido y schaalop si mester di dje. Minister a menciona na momento cu ta bay aumenta bo capacidad di cuido mester inversion y dificl pa compronde cu mester corta y mester inverti den cuido medico. Gobierno di Hulanda kier mira un miho coopera entre e islanan pa nos evita di ta manda tur e pashent di e isla Colombia y traha un plan structural con pa coopera cu otro y kier pa traha mas eficiente y concretamente a duna Gobierno di Aruba te diabierna pa bin cu un plan pa cu e cortamento den cuido.

