Minister Dangui Oduber: Nos tin confiansa cu aña 2021 lo ta un mihor aña pa nos tur aki na Aruba

E aña aki 2020 tawata un aña hopi dificil. E tawata e aña di mas dificil den nos historia como pais. Un aña caminda hopi ta esnan cu a perde un ser keri, a perde un trabou of a perde nan negoshi. No obstante tur e retonan di aña 2020 nos como pais a demostra un disciplina enorme pa comporta nos mes, sigui reglanan y adapta na e custumbernan nobo. Apesar di tur obstaculo Aruba a maneha Covid-19 na e mihor forma posibel mantiendo e casonan relativamente abou durante henter aña cu exepcion di 2 luna y percura pa desde luna di juli cuminsa nos recuperacion economico.

Gobierno mester a tuma decisionan dificil pa salvaguardia salud di nos communidad. No tawata decsionan facil pero necesario. Cu bon cooperacion di comunidad poco poco pero sigur nos ta logrando.

Tawata 3 luna pasa cu nos a pone como meta ta pa reduci e cantidad di casonan positivo pa dia bao di 30. Nos a scohe e cifra aki pasobra esaki ta un cantidad acceptabel cu na tur momento nos hospital y nos departamento di salud publico por maneha. Awe despues di 3 luna nos ta stabiel riba un averahe di 14 caso nobo pa dia.

Nos mester realiza y ta consciente cu si nos kier mantene nos economia habri y frontera habri nos NO lo yega na 0 positivo por lo pronto.

Nos ta tuma e medidanan cu nos ta sinti ta necesario pero na final e risico tey, e risico ta keda y cada un di nos mester ta consciente di esaki y asumi nos responsablidad civico specialmente pa cuida esnan mas vulnerabel

Nos hospital ta haciendo un excelente trabou di maneha e situacion manera cu e ta. E situacion actual ta bao di control y nos ta spera cu e por keda asina tambe specialmente durante e dianan di fiesta cu ta na caminda.

Tur esaki no ta kita cu nos tur mester keda alerto, nos no mester slek, nos no mester bai celebra pasobra covid-19 ta activo ainda y cualkier descuido por resulta den aumento di casonan. Aumento di casonan obviamente lo tin consequencianan pa nos economia y gobierno mester cuminsa tuma mas medida cual naturalmente nos kier evita. Nos tin cu sigui reglanan, sigui protocolnan, bisti mask na tur momento y mantene distanciamento social pa e casonan por keda manehabel. Dianan di fiesta ta asercando y aunke nos tur kier celebra nos tin cu corda pa celebra esaki conforme e protocolnan na un manera safe y sigur cuidando nos mes y nos sernan keri.

Tin un luz na horizonte pa nos tur considerando e hecho cu tin 2 vacuna cu lo subi mercado. E vacuna di pfizer cu ja caba a haya aprobacion na Inglaterra y Union Europeo y e otro vacuna di moderna cu a subi mercado na Merca. Gobierno hulandes por medio di ministerio di VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) a compromete nan mes cu Aruba cu na momento e vacuna bira disponibel pa Hulanda, Aruba tambe lo haya esaki.

Nos lo cuminsa cu un campaña pa educa y informa tur hende riba e vacuna pa tur hende ta bon informa. E vacuna aki no lo ta obligatorio pero nos lo recomenda esnan cu ta den risico groep, esnan di edad y tambe esnan cu ta traha den cuido y frontlinersnan pa tuma esaki. E vacuna no lo soluciona e situacion pero lo trece un tiki trankilidad si.

E caminda pa yega bek caminda nos tawata no lo ta facil pero nos tin pleno confiansa cu nos lo recupera nos turismo y nos economia.

E aña cu ta bai habri lo bira un aña di recuperacion, un aña di oportunidadnan nobo y perspectiva positivo. Cu curashi y determinacion nos lo drenta aña 2021 pa nos percura pa nos por inspira y percura pa crea e oportunidadnan nobo pa nos pais.

Minister Dangui Oduber den nomber di su famia kier a desea comunidad di Aruba un bon pasco y feliz y prospero aña 2021. Cu aña 2021 trece hopi algeria, salud, bendicion y prosperidad pa cada un di nos. Cu Dios por drama su bendicion riba nos dushi Aruba Minister Oduber a termina bisando.

