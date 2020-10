Minister Dangui Oduber: Nos ta logrando pa reduci e contagio conforme nos statregia!

Nos ta satisfecho con e ta bayendo e ultimo simaman. E ultimo 2 lunanan cu a pasa tawata pisa y no tawata facil pa nos pais. Nos a mantene nos enfoke y cu curashi a haci strategia y tuma decisionnan cu a yuda nos maneha e situacion mihor. Mundo ta experienciando e mesun retonan cu nos.

3 siman pasa nos a tuma varios medida pa nos reduci contagio y awe nos ta constata cu tur loke a wordo haci hunto cu esfuerzo di nos communidad ta dunando resultado.

3 siman pasa:

•​nos a introduci toque de queda

•​Nos a cambia e orario di cera

•​Nos a reenforsa departamento di salud publico

•​Nos a reenforsa e team pa “bron en contacten onderzoek”

•​Nos a reenforsa e team pa control riba isolacion

•​ Nos a introduci multa pa esnan cu no mantene nan mes na protocol

•​Y nos a reenforsa e team di “taskfroce bedrijven” pa mas control riba negoshinan

Tur esaki a conduci cu awor e ta bayendo mas mihor. Nos ta keda optimista cu nos lo por mantene asina pero nos so no por. Nos mester cooperacion di nos communidad pa sigui riba e ritmo aki.

For di un averahe di 141 caso nobo pa dia awor nos ta entre 30 pa 40 caso nobo pa dia. Nos a pone como strategia cu nos kier reduci e cantidad di casonan positivo na un averahe di 30 caso of menos pa dia y awor ta mustra cu nos ta logrando!

Di 1600 caso activo 2 siman pasa awe nos ta bao di 500 caso activo y nos ta na 434 caso activo. Sigur, esaki ta trece un tiki alivio cune pa nos tur considerando cuanto caso activo nos tawata tin na cierto momento y tambe cuanto caso positivo a wordo registra na Aruba. E positivity rate tambe ta bahando.

Awe hospital tin 16 persona riba afdeling y 9 den icu.

E resultado aki NO a bin di su mes, Esaki ta resultado di un esfuerso en conhunto; di medidanan tuma pa e Crisis team di Gobierno y nos Pueblo cu a coopera pa adopta un actitud cu mas disciplina pa sigui e reglanan pa combati e virus y evita cu ta sigui plama.

Sin lubida esnan cu ta traha den cuido cu a haci un excelente trabou, masha danki na boso compromiso y esfuerso.

E situacion aki ta pone cu Nos tin cu para keto un rato y puntra nos mes Kiko e situacion aki ta bisa nos e ta bisa nos cu e ta costa hopi dia, hopi esfuerso, hopi placa y hopi cupo di trabao pa contene e virus, scapa bida y scapa sufrimento. Sinembargo pa e plama y bira un menasa pa nos poblacion especialmente pa esnan mas vulnerabel y tambe perhudica nos bienestar, e por tuma djies un descuido di un of mas hende.

Comprencion y conclusion

Pesey awor cu nos ta controlando e virus nos mester refleha nos tur hunto pa asina nos yega na algun “Comprencion y Conclusion”.

•​E virus aki ta bai keda pa algun tempo mas. Nos mester sigui mantene consistentemente e cantidad di casonan di infeccion abao y stabil rond di 30 caso of menos pa dia. Esaki ta e unica manera pa scapa bida y percura la economia por draai

•​Loke nos a haci pa baha e cantidad, mester bira nos custumber, e actitud cu diciplina y respet pa otro mester bira normal.

Nos ta bibando temponan remarkable cu nos mester pensa mas profundo kiko e calamidad aki ta bisando nos.

Kiko ta e mihor solucion

Te cu awe ningun experto, ningun gobierno y ningun pais tin e solucion pa covid. Tin paisnan cu no a tuma suficiente medida y awe e casonan ta sigui subi causando mas victima.

Otronan a tuma medida fuerte y awor a flexibilisa habriendo bek nan economia, pero e hendenan kier a bay bek na e custumbernan di antes. Y ta aki e plamamento di e virus a bolbe cuminsa y expande.

Pero tin otro paisnan cu si a habri bek, otronan cu nunca a sera nan economia, nan a djies mantene e dicipina na e reglanan como normal y practica respet pa otronan den comunidad.

Nos tambe a pasa aden. Nos a tuma medidanan drastico cu a duna resultado. Nos a sinti e consequencia economico tambe di esaki. Nos a suavisa medida y nos a mira con e comportacion di hopi a bai bek manera antes cu tur e consequencianan.

Awe despues di 3 siman nos a logra domina e situacion, limitando nos salimento, kedando mas na cas, actuando cu respet y consideracion pa otro y hopi importante actuando cu diciplina siguiendo e reglanan pa combati e virus.

Midi cuanto por flexibilisa

Aruba mester midi cuanto e por flexibilisa pasobra nos mester keda tena cuenta cu capacidad di cuido na hospital. Nos ta mihor prepara pero esaki no ta kita cu dado momento hopi presion a wordo poni riba nos capacidad na hospital.

nos economia tin cu cuminsa su proceso di recuperacion, muchanan mester di nan educa y cuponan di trabou mester wordo manteni.

E balansa aki no ta facil pa crea pa ningun di nos. E balansa ta exigi cooperacion di tur hende den nos comunidad.

E clave ta: Mester sigui actua cu respet y disciplina pa cuida bo mes y otronan, ora cu tur hende haci mescos, nos tur ta cuida otro! Esey ta e clave pa por manentene e balansa.

Como comunidad nos mester ta UNI y actua UNI pa vence e Covid-19 y cuminsa recupera nos bienestar y futuro.

E reglanan di laba man frecuentemente, no mishi cu man na bo cara sin cu bo a laba man promer segun e regla, mantene distancia aunque bo tin tapaboca bistir, bisti bo tapaboca na tur lugar paden, tosa den bo braza y no den bo man. Wak cu kiko bo ta mishi y lab abo man despues. Den bo auto percura pa bo tin hand sanitizer. Haci menos bishita, no mas cu 6 hende. Cada un di boso mantene distancia di otro.

Tur esaki ta pa e un periodo temporal cu nos ta spera pronto lo pasa.

Suavisa medida

Nos a dicidi pa reduci e Toque de Queda di 12am pa 5am y ora di ceramento ta bira 11pm entrante diaranson anochi.

Cu e paso aki di cuminsa suavisa medida nos kier crea oportunidad pa mas hende por ta trahando, mas famia por tin pan den cas, nos muchanan por bay scol y topa cu nan amigonan sin temor, nos maestronan por sigui duna les cu trankilidad y seguridad na nos muchanan.

Asina Aruba por sigui riba e caminda di recuperacion di su bienestar social y su economia.

Nos ta na otro cruzada importante. Nos a logra reduci e contagionan na un nivel acceptabel. Nos a cuminsa suavisa medidanan. Esaki no kiermen nos mester bai celebra, al contratio nos mester ta mas enfoka cu nunca pa loke a sosode cu e segundo ola no ripiti su mes.

Esaki kiermen cu si nos mantene disciplina nos por cuminsa recupera nos economia mas liher.

Descuido di nos comportacion lo conduci na aumento di casonan.

Aumento di casonan lo conduci na medidanan.

Nos kier sigui biba, pero pa sigui biba nos tur mester ta consiente cu e mester ta otro tanten e vacuna no yega.

Mi ta convenci cu nos por, Aruba su pueblo ta un pueblo resistente,

Hunto nos por control’e

Uni nos ta vence.

Aruba ta conta cu bo!

