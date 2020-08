Minister Dangui Oduber “Nos NO por permiti pa politica partidista di AVP infiltra den maneho di e Crisisteam”

Relaciona cu lekmento di un lista confidencial di pashentnan cu Covid19 den fin di siman, a cuminsa di biaha cu un investigacion preliminar y a resulta cu tin varios cos no ta klop den e lekmento di informacion. Esaki ta un indicacion con henter e lekmento di informacion a ser orkestra pa AVP, pasobra coincidenca no ta existi (‘Toeval bestaat niet’). Nos na tur momento a tene politica pafor di maneho di crisis.

Partido AVP a organisa un cumbre politico diahuebs ultimo y ya pa diasabra siguiente informacionnan a cuminsa lek. Tin tur indicacion cu politica a infiltra den maneho di e Crisisteam y cu esaki a ser orkestra pa AVP. Ta di spera cu esun cu a lek e informacionnan no a haci esaki pa motibonan politico.

Siguramente esun cu a haci esaki su consenshi lo mester remorde, pasobra no ta gobierno bo ta afecta, pero bo ta afecta imagen di bo pais y bo ta destruyendo bo pais na momento cu bo ta opta pa bay comparti informacionnan medico confidencial di e pashentnan. Investigacion lo demostra y lo haya sa kende a lek e informacionnan y pakico e persona a haci esaki y kico tabata su proposito final.

Minister Oduber ta consciente di tur e weganan politico hunga pa AVP pasobra awo nan ta exigi pa gobierno retira y e minister concerni bay cas, pero ta bon pa refresca AVP su memoria, ya cu den pasado den un reunion publico ex Minister Schwengle a comparti informacion medico confidencial di un ciudadano Robert Paesch sin pidi e pashent aki aprobacion pa comparti informacion di su malesa. E tempo ey Arthur Dowers no a pidi y exigi retiro di ex Minister Schwengle. Hecho ta cu e tempo ey Minister Schwengle a opta pa comparti informacion confidencial di e pashent menciona. Pero den e caso recien no ta Minister Oduber a opta pa comparti informacion ya cu e no ta conoci cu e lista aki. Ta prome biaha cu Minister Oduber a wak e lista aki y ta lamenta profundamente cu un hende por tin un mente asina destructivo pa lek e informacionan aki. Nos a constata tambe con profesionalnan a presta nan mes pa participa na un cumbre politico di partido AVP cu e unico proposisto pa desacredita maneho di crisis team. Na Hulanda bo no ta mira profesionalnan, RIVM of GGD ta duna informacion na partidonan politico. E instancia oficial pa duna informacion ta na Parlamento di Aruba cu porcierto a organiza un bijeenkomst pa duna parlamento informacion relaciona cu Covid. En todo caso na Aruba nos a constata cu profesionalnan cu ta sostenedornan di partido AVP a opta pa participa na un cumbre politico cu motibonan politico.

Mucho cos no por bisa ainda di e investigacion ya cu esaki ta un investigacion penal y nos ta spera cu mas pronto posibel lo yega na raiz di kico por a sosode y kico por a bay robes y pakico e persona lo a lek e informacionnan asina confidencial aki di e pashentnan cu tin Covid 19.

