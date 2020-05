Minister Dangui Oduber: “Nos bida tin cu sigui, nos mester maneha COVID-19 y no COVID-19 maneha nos bida”

Dialuna anochi den conferencia di prensa Minister di Turismo, Salubridad Publico y Deporte Sr. Dangui Oduber a hiba palabra na lugar di Minister – President Sra. Evelyn Wever – Croes cu no tabata por ta presente. E mandatario a mustra riba e hecho cu Aruba tin mas di 1 luna caba sin tin transmision local di COVID-19. Minister Oduber a menciona cu pronto lo mester tuma e decision pa re-activa nos turismo cu ta nos economia.

E mandatario a sigui bisa cu dentro di poco lo mester tuma e decision pa habri e frontera bek. Aruba Airport Authority ya caba tin su protocolnan cla y ta trahando conhuntamente cu ATA, DVG, APA y AHATA. Esaki ta pa tin e mihor protocolnan cu lo limita e probabilidad cu lo importa casonan nobo di COVID-19 segun e mandatario.

ATA a prepara e Aruba Health and Happiness Code, esaki ta un certificacion pa tur e establicimentonan caminda nan ta demostra na e turista cu nan establicimento ta cumpli cu tur rekisitonan di COVID-19, manera un bon higiena y proteccion. Esaki lo bay bira un punto di mercadeo pa mustra e turista cu Aruba ta un destinacion sigur pa cu COVID-19.

Control di 3 filter na nos porta

Na Airport lo bay instala camaranan special pa detecta temperatura (thermal camara) di e pasaheronan cu ta drenta Aruba.

Den caso cu detecta un pasahero cu tin keintura lo hala esaki un banda y test e dibiaha na Airport mes cu un “rapid test kit” cu ta duna un resultado dentro di 1 ora y mei di tempo.

Ta bay tin un “checklist” cu preguntanan cu lo wordo haci na e pasahero door di miembronan di DVG na airport pa wak si e persona tin e sintomanan di COVID-19 y si esei ta e caso e persona lo wordo getest cu e “rapid test kit”.

Gobierno lo bay apunta un hotel cu lo fungi como un Covid-19 hotel. Na momento cu un pasahero test positivo pa e virus e lo wordo transporta pa e COVID-19 hotel. Na e hotel aki e turista lo mester keda isola te ora e test negativo bek pa e virus. Unabes e test negativo e por bolbe bek su pais. Tur esaki ta pa evita cu bo ta haya un turista ta bay na un hotel cu e chens di pega otro turista of empleado di e hotel asina e mandatario a trece dilanti.

Minister Dangui Oduber ta sinti cu esaki ta e momento pa Aruba pone un fecha pa habri e frontera bek. Minister Oduber a menciona cu Aruba ta hopi mas mihor prepara cu ora e prome 2 caso di COVID-19 a yega Aruba. Tin mas personal na hospital, tin mas capasidad di cuido intensivo y awor Aruba sa con y ki ora pa actua na momento cu nos cuido medico ta bou di presion. A diseña protocol pa tur sector, pesei awor aki ta e momento pa habri frontera mirando cu tin e situacion completamente bou control y ya tin mas cu un luna in transmision local, asina e mandatario a expresa.

