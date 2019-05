Minister Dangui Oduber no ta di acuerdo cu sentencia di Staring den Corte

Minister Dangui Oduber ta duna di conoce cu Obviamente gobierno no a spera un decision asina y mi no ta di acuerdo cu esaki tampoco. Nos a pidi conseho na DRH y a sigui diferente pasonan conforme e consehonan cu nos a ricibi. E situacion na DVG tempo di Staring tawata hopi tenso. For di investigacionan a resulta cu e no ta apto pa e funcion y tambe cu e trahadornan no ta desea pa e ta na cabez di DVG. Ta di suma importancia pa Aruba pa DVG funciona bon. Nos ta haña cu corte no a tene suficiente consideracion cu e importancia pa cu DVG funciona bon. Awor aki un biaha mas tin un situacion tenso den DVG cu ta algo cu sigur no ta sano pa e trahadornan.

Comments

comments