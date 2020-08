Minister Dangui Oduber “Na un forma habri y transparente a informa Parlamento di Aruba riba ultimo desaroyonan Covid-19”

Diahuebs mainta Minister di Turismo, Salubridad Publico y Deporte Sr. Dangui Oduber hunto cu Minister-President Sra. Evelyna Wever-Croes tabata den Parlamento di Aruba. Aki Minister Oduber a informa Parlamento di Aruba detayadamente y contesta diferente pregunta dirigi na su persona. E crisis team tambe tabata presente den e reunion publico aki pa trece claridad riba diferente puntonan y preguntanan di e miembronan di Parlamento.

E mandatario a cuminsa e mainta bisando cu den cuadro di transparencia Gobierno di Aruba riba propio iniciativa a manda un carta por escrito dia 10 di augustes na Parlamento di Aruba. Den e carta aki ta informa Parlamento riba tur desicionnan cu Gobierno a tuma pa cu COVID-19. E mandatario ta lamenta cu oposicion kier hunga cu dolor di esnan cu tin COVID pasobra COVID no conoce rasa, religion y ni color politico. E mandatario a trece esaki dilanti pa motibo cu Gobierno ta wordo tilde di no ta transparente cu pueblo y ta hunga politica cu e asunto aki.

Preparacion pa cu COVID-19

Minister Oduber a splica cu Gobierno a haci hopi preparacion pa cu COVID-19, prome cu e prome ola di Covid hospital tabata conta cu solamente 6 unidad di cuido intensive. Awor den un situacion extremo hospital por haci uzo di 33 camber di ICU pero naturalmente nos no kier yega eynan, asina e mandatario a afirma. Tin hopi bon conacto cu reino y a haci peticion pa haya mas ventilador, Aruba lo haya 6 ventilador extra cu lo yega for di hermana isla Boneiro, mirando cu na Boneiro no tin casonan nobo di Covid.

Gobierno di Aruba a aumenta e cantidad di personal tambe cu ta traha den cuido intensivo pa un total di 35 personal. Hospital a amplia su cantidad di medicamento pa combati e virus di COVID-19. Kiermen hospital ta bon ekipa. Fuera di tur esei Gobierno y crisis team a traha hunto riba diferente protocolnan pa tur sector tene na cuenta cu ne, protocolnan cu lo yuda na reduci e cantidad di contagio mastanto posibel.

Testnan haci

For di inicio di COVID-19 Aruba a bin ta uzando e tactica di “search and destroy” cu ta nifica cu bo ta haci mas test posibel pa frena e contagion. Logicamente mas test bo haci mas caso positivo bo lo detecta, asina minister Oduber a bisa. E mandatario a duna di conoce cu na Aruba a test mas di 10 mil persona caba pa cu COVID-19, esaki ta 10% di Aruba su población. Segun Minister Dangui Oduber masha poco pais na mundo a test 10% di nan población, den test per capita Aruba ta un di esnan di mas halto.

Locual ta hopi importante ta cu nos situacion actual ta uno controlabel, ora ta papia di controlabel ta referi na e capasidad di camanan asigna pa COVID-19 y tambe e capasidad di camanan di ICU. E esencial ta den e maneho di crisis cu na tur momento bo ta mantene bo camanan di hospital y di ICU bou control y esei ta e caso na e momento nan aki segun Minister Oduber.

Actualmente tin 23 persona interna den e section di COVID-19 na hospital y esaki su capasidad ta te cu 60 persona, claro nos no kier pa e yega 60 e mandatario ta afirma. Den ICU actualmente tin 8 persona di cual 7 ta di COVID-19 y aki tin un capasidad maximo di 33 den un scenario extremo.

Di otro banda e mandatario ta contento cu mas y mas hende ta recuperando nan salud, ya caba mas di 500 persona a recupera. Tambe mas y mas persona ta saliendo for di hospital ora nan salud mehora y asina mantene e cifra di e capacidad maximo controlabel. Na e momentonan aki e situacion na hospital ta uno manehabel y ta bou control.

Vacuna

Minister Dangui Oduber a menciona cu Gobierno tabata den contacto cu PAHO riba e tema di vacuna. PAHO a splica Gobierno cu tin diferente compania na Azia, Merca y Europa cu ta trahando riba un vacuna, pero solamente 6 compania ta den e fase final di desaroyo. PAHO a conseha Gobierno pa cuminsa haci un pre-order di e vacuna pero esaki ainda no tin fecha pa keda cla. Segun PAHO e vacuna lo tin un costo di 21 dollar pa cada vacuna. Gobierno di Aruba no a tuma un decision ainda pa haci un pre-order paso nos ta den ombersacion cu Gobierno Hulandes, durante e reunion di “vier landen overleg” e staats secretaries a informa cu na momento cu Hulanda haci su order di vacuna na Europese Unie nan lo order di biaha pa tur e islanan, pero te ainda esaki no tin un fecha. Segun Hulanda e prome vacuna cu lo bay riba mercado ta esun cu ta wordo traha na Europa y esaki ta esun cu Hulanda kier scohe pasobra segun nan e ta mas confiabel. E cantidad di vacuna cu Aruba lo ricibi for di Hulanda ainda no ta conoci y ainda mester hiba un discucion riba esaki. E realidad ta cu COVID-19 no ta bay y lo keda, a nos como pueblo mester siña deal cu e situacion.

Minister Dangui Oduber señala na Parlamento cu segun proyeccion di ATA e luna nan di augustes y september lamentablemente lo conoce un reduccion di e cantidad di turistanan cu a proyecta inicialmente. Esaki ta debi na diferente factornan, e biahero mes no ta sintie comodo pa biaha den e temporada di COVID-19 aki y e otro ta cu e cantidad di cifra positive cu Aruba tin di COVID-19 tambe ta hunga un rol riba e perspectiva di e turista. Turismo ta nos unico pilar economico y e ta instrumental pa nos recupera nos economia.

Por ultimo e mandatario a papia riba e lekmento di e lista di personanan cu tin COVID-19. E mandatario a duna di conoce cu tin un ivestigacion penal cu ta andando. Pronto Aruba lo haya sa ken e persona cu a haci esaki ta y cu ki motibo e la haci esaki. E mandatario a bisa cu e ta spera cu esaki no ta haci cu un motivacion politico.

Comments

comments