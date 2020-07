Minister Dangui Oduber na Marlon Sneek: informa bo mes promer cu bo papia disparate y pasa pa ridiculo

E consequencia di tin bishitante cu casonan positivo di COVID-10 na Aruba y no ta segura lo trece problemanan financiero pa gobierno y hospital. Pesey eta importante pa cada bishitante cu yega nos isla tin e seguro cu lo cubri e gastonan aki.

Companianan di seguro

Na un forma hopi habri y transparente gobierno a aserca Boogaard Assurantien pa nan como broker aserca TUR compania di seguro na Aruba pa por presenta e Covid-19 insurance. E producto aki ta un producto nobo cu no tawata existi. Tur compania di seguro cu ta brinda cobertura medico a wordo aserca y finalmente e seguro a bira un pool di 3 compania cu ta Massy Insurance, Ennia y Elvira reisverzekeringen. Nos ta lamenta produmdamente cu partido AVP kier atacha y danja nomber di companianan renombra di seguro cu a haci hopi esfuerzo pa por brinda e cobertura di Covid-19 insurance.

Mi ta scucha Marlon Sneek di AVP ta cuestiona y puntra gobierno cua compania di seguro a haya e Covid-19 insurance.

Lagami cuminsa na bisa Sneek esaki. Ora bo ta bin di un partido cu ta un leerschool di corrupcion, unico cos cu ta pasa den bo mente ta corrupcion. E no por pensa riba na otro pasobra ta esey so nan ta sinja den den AVP.

Tur e companianan aki a traha hunto cual no ta algo usual pasobra nan ta competidor di otro pa asina yuda pais cu e seguro aki. Partido AVP mester compronde bon cu e gobierno aki ta un gobierno drechi y den tur transparencia a encamina e proceso aki. Nos ta exigi partido AVP pidi un disculpa publico na tur e companianan di seguro pa purba danja y susha nan nomber.

Ken eta cubri?

E seguro di biahe (Aruba Visitor Insurance) pa cubri tur bishitante di afor cu ta bin bishita Aruba y ta test positivo pa COVID-19 na nan yegada of durante nan estadia na Aruba. Eno ta pa local cu ta desea di bai den exterior.E seguro di biahe lo bai ta unicamente disponibel riba e website di www.edcardaruba.aw desde 29 di juni 2020.

Kico eta cubri y pakico eta importante?

E seguro aki lo bai yuda e turista cubri e gastonan medico te na limite di e polisa relaciona cu COVID-19 manera consultanan di dokter, medicina, admission pa hospital, gastonan di intensive care unit, specilista, x-ray, laboratorio y di cuido. E seguro aki lo yuda reduci posibel gastonan grandi cu turistanan por laga atras relaciona cu COVID-19. Esaki ta un problema caba cu Hospital a yega di enfrenta den pasado. Cu un pandemia andando e riesgo por ta hopi mas pio. Pesey eta importante pa cada bishitante cu yega nos isla tin e seguro cu lo cubri e gastonan aki. E seguro aki ta un factor clave den reaprtura di nos turismo. E seguro aki lo cubri tambe gastonan di isolacion pa bishitante cu ta test positivo pa COVID-19 y transporte special. E polisa lo cubri te na un suma maximo di 75.000 mil dollar. Mester tene na cuenta cu e parti di isolacion ta algo cu ningun seguro na mundo ta cubri.

Costo di seguro

Dekking pa e seguro ta depende di e largura di estadia di e bishitante. E costo minimo ta $15 pero no ta asina cu un persona cu estadia di 30 dia lo paga 30 bes $15. Calculacion di e gasto aki por wordo calcula riba e site www.arubavisitorinsurance.com. Minister Dangui Oduber a indica cu e seguro di COVID-19 ta obligatorio pa tur biahero di cualkier continente cu excepcion di nos studiantenan cu ta studia den exterior y residentenan di Boneiro y Corsou.

Kico ta e plataforma di migracion online?

E asina yama “online imigraction platform” ta un instrumento/plataforma online cu ta mandatorio pa tur turista cu ta bin Aruba of residentenan di Aruba cu ta regresa. Pa drenta Aruba lo mester yena bo informacion personal y cumpli cu e rekisitonan online dentro di 72 ora prome cu nan check-in pa nan vuelo. Nos ta den un situacion cu ainda nos ta den un pandemia y e plataforma aki lo fungi como e prome filtro di entrada pa Aruba. E plataforma aki lo ta disponibel di 26 di juni en adelante riba e site www.edcardaruba.aw.

Kico ta e rekisitonan pa un No-Residente y un Residente?

Na momento cu un persona subi e site www.edcardaruba.aw e lo mester haci un escogencia entre No-Residente y Residente. Pa e Residente e proceso ta uno hopi mas facil, e unico aspecto cu e Residente mester completa ta su declaracion di salud cu ta un serie di 4 pregunta cu a desaroya conhuntamente cu Departamento di Salud Publico. Mas cu claro tin filtro tambe pa verifica si e persona ta un Residente si of no. E proceso pa un No-Residente ta uno mas largo, banda di mester completa su informacion personal e NO-Residente tambe mester completa su declaracion di salud. Na mes momento riba e mesun site aki e No-Residente lo mester escohe su seguro y haci e pago pa su seguro di COVID-19 cu ta mandatorio. Un otro aspecto importante pa e No-Residente ta e parti legal di su bishita, lo hacie diferente pregunta pa segura cu e turista ta bay di acuerdo y ta consciente cu tur reglanan cu ta vigente durante su estadia na Aruba. Por ultimo e No-Residente y Residente mester completa e parti di PCR Test.

Con e proceso di e PCR Test ta?

Manera ta conoci Aruba lo aplica un 100% test rate, esaki ta nifica cu tur bishitante incluyendo local mester haci un PCR Test prome cu drenta Aruba. E Test aki tin un costo di $75 y ta wordo paga riba e plataforma prome cu check-in. E bishitante por haci e PCR Test tambe na e pais di su salida y upload e test negativo riba e plataforma dentro di 72 ora prome cu su check-in. E PCR-Test ta parti e declaracion di salud cu tur persona mester completa prome cu nan check-in pa nan vuelo. E plataforma lo indica na e aeroliña si un pasahero a cumpli cu tur rekesito, si esaki no ta e caso e pasahero lo no por continua cu su vuelo pa Aruba.

