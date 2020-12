Minister Dangui Oduber: Na 2021 lo por tin mester di pasaporte di salud pa drenta Aruba

Ora biaha otro aña (2021) bo lo mester tin dos pasaporte, di cual un di nan ta e pasport di salud. Aruba ta e prome pais na mundo cu a asocia cu e grupo di compania cu a desaroya e paspoort digital aki. E pasport ta prueba cu bo ta ok pa biaha y liber di e COVID19. Segun minister di Salud Dangui Oduber, Aruba ta e prome pais na mundo cu a bay di acuerdo pa participa den e proyecto aki. E ta algo innovativo y Aruba ta frontrunner den esaki.

CON E TA FUNCIONA

E pasport di salud ta contene bo informacion di salud (no sensitivo) cu ta bisa si bo a tuma e vacuna, y resultado di testnan haci. E verificacion por wordo usa pa biaha riba avion of atende eventonan grandi manera p.e. concierto, segun CNN. Varios compania a desaroya un pasaporte asina, y un di e companianan ta Common Trust Network. Hunto cu JetBlue, United, Virgin Atlantic, Swiss Air Lines, Cathay Pacific and Lufthansa, y centenares di sistema di salud na Merca y Aruba, e ta yama ‘CommonPass app’ unda cu e usuario por upload su resultado di COVID19 test, of un prueba di un medico cu ta certifica cu e persona a ricibi tur dosis di e vacuna. Envez di revela informacion personal, e app lo genera un certificado den forma di un QR code, cu or wordo gescanned pa e personal di cabina di avion of seguridad. E app lo contene tambe e rekisitonan di salud di e biahero su punto di salida y destino. ” Aruba ta pionero den e mundo den crea oportunidadnan pa permiti cu biaheronan por travel bek. Nos a traha riba e proyecto aki e ultimo lunanan y Aruba ta e promer pais na mundo cu a partner cu e common trust network” e mandatario a bisa. Segun e mandatario, esaki lo mester ta cla pa maart di otro aña.

Aruba ta demostrando cu ta haciendo uso di innovacion y technologia pa ta un stap dilanti pa di e forma aki traha riba recuperacion di nos turismo y economia. Minister Oduber kier a gradici ministerio di turismo, salu publico y deporte, ATA, DVG, ministerio di asuntonan general y futura pa cu esaki. E importacia den crea posibilidadnan nobo pa nos pais ta essencial minister Oduber a termina bisando.

