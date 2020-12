Minister Dangui Oduber: Muy probabel na januari 2021 Aruba lo por haya algun vacuna

Den un entrevista cu Minister di Salubridad Publico Sr. Dangui Oduber e mandatario a indica cu diamars a tuma lugar un reunion cu e 4 paisnan di Reino hunto cu Staatssecretaris di Volksgezondheid, Welzijn en Sport Sr. Paul Blokhuis caminda a atende e tema specifico di e vacuna. Den e reunion aki Hulanda a informa riba e ultimo desaroyonan cu tin pa cu e vacuna. Tur cos ta mustra cu e vacuna di di Pfizer lo wordo aproba pa European Medicines Agency na fin di December.

Hulanda ya caba a haci un bestelling riba e vacunanan di Pfizer y Moderna cu lo wordo aproba na comienso di januari. Na momento cu esakinan keda aproba Hulanda lo ricibi solamente 500 mil vacuna den e prome bestelling y esaki mester wordo parti pa ful Reino Hulandes. Aruba no lo ricibi un gran cantidad den e prome bestelling. Aruba lo ricibi algun cien vacuna, e vacunanan cu yega prome ta bay pa e frontlinersnan, trahadornan di cuido, grupo di risico y e grandinan pero asina mes e no lo ta suficiente y limita segun Minister Oduber.

Condicionnan di Hulanda

Pa Aruba bin na remarke pa ricibi e vacuna for di Hulanda, Aruba mester cumpli cu e condicionnan estableci pa Hulanda asina e mandatario a trece dilanti.

Mester tin un plan di ehecucion

Mester tin un planificacion

Mester tin un sistema di registro

Mester tin un “storage place” special pa mantene e vacunanan na un temperatura di (min)-80 grado Celsius

E “storage place” mester wordo protehi pa securidad na tur momento

E plan aki mester wordo manda pa Hulanda delanta, Hulanda ta controla e plan y si e ta cuadra cu tur nan rekisitonan bo ta bin na remarke pa haya e vacuna. Minister Oduber a sigui bisa cu ya Aruba a manda tur e rekisitonan caba pa Hulanda y ta den espere.

Trend Mundial contra Vacuna

Minister Oduber a trece dilanti cu actualmente tin un movimiento mundial di personanan cu ta anti e vacuna pa un of otro motibo y na Aruba no ta excepcion. Esaki a keda demostra den diferente ecuesta haci rond di mundo y e resultado averahe ta cu 50% ta di acuerdo cu e vacuna y 50% no ta di acuerdo cu e vacuna. Tin un tendecia cu e grupo cu ta contra di e vacuna ta purba di haci destruccion na e facilidad nan cu ta warda e vacuna y pa es motibo Hulanda ta exihi pa tin seguridad na e “storage place”. Minister Oduber a menciona den varios ocacion cu e ta respeta e opinion di cada cuidadano, e ta ked ana cada cuidadano si nan ta tuma e vacuna of ta nenga di tuma esaki, e vacuna no ta obligatorio e mantatario ta afirma.

Campaña di conscientisacion

Minister Dangui Oduber a indica cu Aruba lo por haya e vacuna den luna di januari, esaki no ta bay nifica cu COVID-19 lo desaparece. E mandatario a splica cu ta hopi importante pa sigui mantene tur e protocolnan. Gobierno di Aruba ta na altura cu hopi hende ta hopi skeptico over di e vacuna, pa es motibo Gobierno lo bay bin cu un campaña agresivo pa asina conscientisa e pueblo. E campaña ta pa educa e pueblo riba e vacuna, lo mustra riba e beneficionan cu e vacuna lo por tin pero tambe lo educa pueblo riba e efecto negativonan cu e vacuna por tin.

