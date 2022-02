Diahuebs merdia Minister di Turismo y Salud Publico Sr. Dangui Oduber tabata presente na La Cabana Beach Resort caminda e tabata tin un encuentro cu e miembronan di Aruba Time Share Association (ATSA). Den e encuentro aki Minister Oduber a gradici e miembronan di ATSA pa tur e bon trabou cu nan ta haci pa e industria turistico y tambe refleha riba tur locual Aruba su turismo a pasa aden den aña 2020 y 2021. Tambe e mandatario a elabora riba e “Exit Strategy” y e proyectonan cu tin proyecta pa cuminsa e aña aki, dunando un splicacion amplio na tur e miembronan.

Exit Strategy

Cuminsa habri e discusion di bai pa por declara e virus aki endemic.

E virus a muteer hopi y e ultimo variante ta menos fuerte. Ta pesey nos tambe mester considera declara e pandemia endemico.

Expande e capacidad di nos ICU

Semper tawata papia di expande e ICU unit y tambe tin mas personal di nos mes. Hulanda a juda Aruba durante e pandemia cu personal di “AMI Expeditionaly Healthcare”, cual ta personalnan hopi costoso. Awor riba propio forza kier expande nos capacidad na ICU.

Elimina Covid Insurance

Elimina seguro obligatorio na airport y introduci un heffing cu lo ta specialmente pa genera entrada pa inverti bek den cuido.

Lo bay cambia e maneho di testing na airport y tambe e maneho di testing pa localnan.

Pa e turista ja caba a flexibilisa e maneho di ingreso caminda desde 18 di januari a cuminsa acepta Anti Gen testing cu ta mas economico y a cambia e PCR testing di 24 pa 48 ora prome cu e vuelo pa Aruba.

Pa e localnan lo bay cambia e manera di test debi cu e manera actual ya no ta dunando e efectividad y e no ta sostenibel mas mirando cu e variante aki ta mucho mas contagioso. Ta bay introduci un maneho di test nobo cu ta e sentinel testing. Esaki ta nifica cu dokternan di cas ta bay haci invitacion selectivo na diferente personan pa bin haci test pa haya un indicacion con e virus ta plamando den comunidad.

Ta bay reenforza Departamento di Salud Publico.

Lo sigui focus riba booster y vacuna.

E vacuna a duna resultado cu nos tawata buscando y pesey lo bay sigui recomenda esaki. Minister Oduber a recorda comunidad cu durante e peak den e di 4 ola tabata tin 116 persona interna den hospital y 82% di esnan interna NO tabata ta vacuna.

Proyectonan pa 2022

Minister Oduber a comparti algun noticia hopi positivo pa e turismo di Aruba den forma di proyectonan cu sea ta andando y/of ta planea pa cuminsa e aña aki na e miembronan di ATSA. Tur e proyectonan aki ta wordo haci cu fondonan sea di ATA of TPEF of den combinacion.

Tin e proyecto di dragamento cu ta andando den nos waf caminda a haci un inversion di 1.6 miyon florin. E proyecto aki ta bay haci posibel pa Aruba por acomoda e mega cruseronan den nos waf.

Tin e master plan di Colony cu ta ensera e embeyecimento di Baby Beach y e extencion di Rodgers Beach.

Tin e proyecto di “Mountain Bike Trail” cu lo ta den Parke Arikok.

Ta bay habri rutanan nobo directamente for di Austin, Texas y tambe for di London, Inglatera.

Proyecto di restoracion di Fort Zoutman.

Proyecto di embeyecimento di Eagle Beach.

Proyecto di Hooiberg caminda lo bay embeyece e trapinan cu mosaic y tambe lo bay construi un mirador na e punta ariba Hooiberg.

Proyecto di “waste management” di TPEF caminda ta cambia tur e barinan pa barinan special pa sortimento di sushi pa reciclahe.

Proyecto di Malmok Boardwalk fase 3.

Finalmente Minister Dangui Oduber a bolbe gradici e miembronan di ATSA pa e bon cooperacion cu nan a duna Gobierno di Aruba durante henter e pandemia. Minister Oduber ta spera di por a inspira confiansa den e miembronan pa cu e futuro nos dilanti den e era nobo cu ta bay bin, e era despues di e pandemia.

