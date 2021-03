Minister Dangui Oduber: Mas di 1000 persona a registra diasabra pa haya e vacuna

Aruba a prepara for di luna di december 2020 pa yegada di e vacunanan. Un team consisitiendo di ministerio di turismo, salud publico y deporte, DVG, BRA, DOW, KPA, VDA y Setar a traha riba un plan di ehecucion pa manera e vacunanan yega nos por distribui esaki.

Aruba tawata hopi bon prepara y nos a cuminsa e proceso di pre registra pa vacuna dia 1 februari 2021. E promer batch di vacuna a yega Aruba 16 februari 2020 y pa su mayan atardi nos a cuminsa distribui esaki mesora.

Awe casi 3 siman despues di e yegada di e promer batch nos por ta hopi satisfecho con e ta bayendo. Manera anuncia siman pasa nos a caba e promer batch di 11.700 vacuna. E promernan cu a bin na remarke tawata e dunadornan di cuido y esnan riba 60 anja di edad.

Nos ta sumanente agradecido y satisfecho cu Aruba a responde y ta respondiendo na e yamada di registra y vacuna. Diasabra ultimo nos a organisa un dia nacional di registracion pa brinda e oportunidad na esnan cu ainda no a registra pa por registra na e priklocatiesnan. Nada mas y nada menos cu mas cu 1000 persona a registra riba 1 solo dia. Aruba ja caba a surpasa 25% di su poblacion cu a registra pa haya e vacuna.

Te cu awe nos a vacuna 10.519 persona di cual 8884 ta e e grupo di riesgo riba 60 anja di edad. Pa loke ta e cantdidad total di registro nos tin 26,811 persona registra di cual 11,447 riba 60 anja di edad.

Aruba ta trendsetter na mundo di e manera con a organiza e campanja nacional di vacunacion. Nos a haci uso di innovacion,technologia y un tremendo staff di personal pa percura pa nos proceso ta mas facil y eficiente posibel. Nos kier facilita communidad pa e proceso caba liher pa nos por vacuna mas hopi hende pa dia. Actualmente ja caba nos por vacuna mas di 1000 persona pa dia y ainda nos no a yega nos capacidad maximo.

Nos kier informa communidad cu no mester preocupa pasobra tin mas vacuna na caminda y nos lo percura pa haci un peticion na gobierno hulandes pa por manda mas vacuna pa nos conisderando e speed y animo di Aruba pa wordo vacuna. Minister Oduber kier a gradici commumidad pa e participacion den e campanja nacional di vacunacion. Hunto nos lo logra vence e pandemia aki. Ban sigui registra, ban sigui vacuna y ban sigui scapa bida. Den union, paz y harmonia nos lo prospera atrobe.

E yamada ta keda pa registra via e Aruba Health of na un di e 4 MFA na Aruba. E siman aki e localidad di prik tambe lo ta habri pa registracion. Diamars awor 9 maart 2021 e di dos batch di vacunan ta yega Aruba.

Comments

comments