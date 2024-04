Minister Dangui Oduber ta anuncia cu a introduci un maneho nobo di otorgamento pa permiso di hotel den cuadro di turismo sostenibel. E maneho aki ta tene na cuenta cu Aruba no por sigui crece na e velocidad cu e ta bayendo y mester tuma accionan concreto pa frena e cantidad di cambernan cu ainda lo mester construe.

E maneho ta;

* Enfoca riba calidad y no cantidad

* Enfoca riba turismo sostenibel

* Reduccion di camber cu nunca no a wordo construi

* Solamente boutique hotels lo haya permiso

Na Aruba hopi ta sinti cu dia pa dia e isla ta birando mas chikito y no tin espacio pa mas desaroyo hotelero. E sentimento bou di localnan ta uno di preucupacion cu sigur Gobierno Wever-Croes tin e responsabilidad pa atende cune.

E Gobierno anterior di AVP y tur nan candidatonan a hiba un maneho iresponsabel, descabeya y sin vision y planificacion otorgando un monton di permiso pa traha mas di 7,000 camber cu no ta cuadra cu un desaroyo balansa y sostenibel. Di aña 2017 minister Oduber ta hibandi un maneho di “High-Value, Low-Impact Tourism”.

Dunando permiso na tanto camber asina ta trece hopi problema cune y ta algo di condena. Bo no por tawata stima bo pais pa ta asina iresponsabel.

Tin basta problemanan cu Gobierno Wever-Cores a hereda cu awendia mester soluciona. Pa menciona un par:

* Tin un escasez di trahado unda cu Aruba lo mester imigra hende di afo.

* Imigra hende di afo tambe ta trece su retonan manera:

o No tin suficiente vivienda pa nos localnan.

o No tin suficiente scol pa nos muchanan.

o Infrastructura no ta diseña pa tin tanto auto ariba caminda.

Gobierno Wever-Croes si tin Aruba na pecho. E Gobierno actual tin oido pa e pueblo su preucpacion y ta tuma accion. No manera sr. Mike Eman cu recientemente a cuminsa su campaña criticando sin presenta solucion. E situacion cu Aruba ta aden awendia ta consecuencia di su mesun decisionnan cu e la tuma durante su gobernacion.

Oposicion awendia ta criticando cu Aruba no por sigui accepta construccion di mas hotel. Oposicion cu tin varios ex-miembronan di partido AVP cu a sostene e maneho di parti tereno pa loco. E tempo ey tur tawata keto y a aproba tur e cambernan extra aki. Si nan tawata tin e curashi e tempo ey, di vocifera nan mes, awe nos no ta den e situacion aki.

Minister Dangui Oduber si ta scucha pueblo di Aruba y si tin e coraje pa introduci un solucion na construccion di camber di hotel. Manera cu Minister Oduber a drenta Gobierno e la traha pa reduci e 7,000 camber otorga door di Gobierno di AVP pa 2,000 camber. Awo Minister Oduber a introduci e maneho aki pa aun reduci e construccion di camber. E no ta un caminda facil, pero si ta uno cu mester wordo tuma pa asina salvaguardia e futuro di Aruba pensando ariba nos futuro generacion. Cu e maneho aki a demostra accion concreto pa limita, mitiga y para desaroyonan cu Aruba NO por carga! Esaki ta un maneho sostenibel y bon balansa.