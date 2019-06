Minister Dangui Oduber: Maneho di salud publico hayando e debido atencion

E situacionn cu minister Dangui Oduber a hereda salud publico tawata uno desastroso. Ex minister Schwengle no a percura pa mehora e cuido y durante gobernacion di AVP e situacion a bira peor. Nos a hereda un Proyecto di hospital cu awe pueblo ta bai paga 1 BIYON florin pa un hospital cu no bal e placa aki. Awe pueblo tin cu bai paga mas cu 110 MIYON florin extra pa un Proyecto cu hamas y nunca mester a bai di e manera aki.

Un situacion hopi lamentable pasobra cu 110 MIYON florin cu awe nos tur tin cu bai paga nos por a te hasta construe un otro hospital por ehempel na Santa Cruz of Paradera.

Nos a hereda un situacion na DVG caminda trahadornan tawata demotiva y un director cu no tawata cualifica. Un situacion na FMAA caminda trahadornan nan pensioen no a wordo regla, no tawata tin programma y no tawata tin maneho pa e ex minister.

Minister Dangui Oduber na un manera serio y responsabel ta atendiendo cu e maneho di salud publico. Porfin despues di 2 gobernacion di partido AVP tin atencion pa e maneho di addcitonan. Nos lo bai inverti den e infrastrastructura, lo bin cu un detoxs center y un programma pa yuda esnan cu mester rehabilita.

Nos a atende cu e landsverordening Arubig pa asina Brinda oportunidad y posibilidad pa studiantenan cu a studia medicina den region bolbe bek Aruba y yuda nos den e escases di specialistanan cu nos tin. Esaki a tuma su tempo y nos ta content di bisa cu esaki ta den su fase final pa drenta den ehecucion.

Rwecientemente a wordo aproba unanimamente den parlamento e ley pa combati malesanan contagioso. Un ley cu ta sumamente importante pa tine in place y asina nos pais Aruba ta cumpli cu e exigencianan di WHO (World Health Organization).

Nos ta den proceso pa cambia y adapta e formative rapport na directive volksgezondheid. Nos a drenta den gobierno y hereda un situacion di ex coordinador di Schwengle como director. No tawata tin rumbo, no tawata tin formatierapport aproba y no tawata tin maneho. Tur esakinan a wordo corregi y ta treciendo e cambionan necesario. A invertoi hopi tempo y placa den proceso di digitalisa directive volksgezondheid.

Pa promer biaha den historia tin un plana nacional di prevencion. Nos a pone den nos programma di gobernacion cue enfoke di nos maneho lo ta dirigi riba prevencion. Hunto cu tur e partnersnan den salud publico y cu assistencia di PAHO e plan ta cla pa drenta den ehecucion. Sigur un logra grandi pasobra si nos no duna prevencion e atencion necesario e fondo di AZV lo no carga e gastonan den futuro y lo no ta sostenibel mas.

Nos a set up un FACT TEAM pa mucha y hobenan. Un central meldpunt nummer caminda famianan por yama y informa cu nan den famia of conocir tin un hoben cu problema mental of problema cu addiccion. Algo atrobe cu unca antes a wordo haci.

Despues di mas di 2 decada porfin tin un investigacion riba e uso y consum,o di droga na Aruba. E investigacion aki ta hopi importante pa asina haya datos y tin un mihor bista con serio e problema aki ta.

Na hospital a haci un investigacion pa mehora e tempo di espera na spoed eisende hulp. E meta di nos maneho ta pa reduce e tempo cu un patient ta warda ora e e mestr un servicio na spoed eisende hulp. E investigacion a trece varios sugrencia dilanti y tur esakinan ta wordo poni in place pa mehora e servicio.

Pa promer biaha despues di introduccion di ley di AZV esaki ta wordo revisa pa mira unda por mehora esaki na biniestar di communidad.

Tur esfuerzonan aki ta wordo haci pa mehoira e cuido na Aruba y minister Dangui Oduber ta comprometi pa logra esaki.

Comments

comments