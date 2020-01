Minister Dangui Oduber: Indicadornan hotelero ta demostra aña record pa hotelnan durante aña 2019

Turismo na Aruba ta pasando den su miho momentonan den historia di nos pais. Aña 2018 por a wordo considera un di e miho añanan caminda tur indicador a demostra un crecemento.

Aña 2019 no tawata diferente y ta aun un miho aña cu aña 2018. E indicadornan hotelero a demostra un otro aña record pa loke ta trata performance di hotelnan. Nos ta papiando di crecemento riba crecemento cual ta hopi remarcabel.

Segun Aruba Hotel and Tourism Association, aña 2019 e ‘Average Daily Rate’ (ADR) a aumenta cu 6.2% compara cu e mesun temporada na 2018. Esaki den cifra ta US$ 259.55 na 2018 compara cu US$ 275.68 pa 2019. E entrada pa camber disponibel, e asina yama RevPAR a aumenta cu 7.5% di US$ 217.64 na 2018 pa US$ 233.89 den 2019. Un crecemento hopi grandi mes den Revpar. E RevPar ta un indicador hopi importante pasobra esaki ta midi e calidad di turista cu ta bin Aruba. Na momento cu ADR y RevPar ta halto manera ta e caso ta un indicacion cu turistanan di calidad ta yegando Aruba y esaki ta conforme e maneho y vision di minister Dangui Oduber.

E anochinan ocupa (ORN) pa camber a aumenta cu 2.3% pa 2019. E ocupacion den nos hotelnan tawata 84.8% cual ta esun mas halto den Caribe.

E cifranan di AHATA ta basa riba 17 propiedadnan cual ta mayoria di e hotelnan cu excepcion di Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino.

Minister Oduber ta sumamente satisfecho cu e resultadonan aki y kier a manda un palabra di gratitud na ATA, AAA, APA, AHATA, tur otro stakeholder y sigur mas importante na tur empleado cu ta labora den e sector turistico. E ta un logro grandi na momento cu tin cifranan asina alentador cu ta demostra cu nos Turismo ta mas fuerte cu nunca. Pa 2 aña consecutivo bao maneho di minister Dangui Oduber añnan record ta wordo registra den turismo cual sigur ta un señal sumamente positivo. Gabinete Wever Croes ta treciendo e cambio cu a wordo priminti. Turismo ta keda e driver principal di nos economia.

