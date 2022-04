ialuna mainta Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber a reuni cu director di ImSan dr. Rajnherc y e president di e Hunta di Supervision di ImSan sr. Igmar Reyes encuanto e entrega di e cuenta anual di ImSan aña 2021. Un biaha mas ImSan ta haci entrega di nan cuenta anual dentro di e tempo stipula. Aña 2021 no tabata un aña facil pa ImSan, fuera cu tabata tin pandemia cu a afecta e entradanan ImSan. ImSan a converti di dunador di cuido ambulatorio pa un hospital caminda e suma cu nan ta ricibi di lump sum a keda reduci pa 5% pa aña cu sigur ta afecta e financia di ImSan.

Acreditacion di JCI

E proyecto di acreditacion ta canando segun e standard y guia di “Baptist Health International” cu e meta pa wordo acredita internacionalmente. “Baptist Health International” ta un di e grupo di hospital mas grandi na USA y via “Joint Commission International Accreditation” (JCI) ImSan lo wordo acredita internacionalmente. Aruba lo bira e di 3 pais den Caribe cu tin un instituto cu ta acredita pa JCI, ta premira cu e acreditacion a lo finalisa pa fin di e aña aki of mas tarda na cuminsamento di aña 2023.

E acreditacion aki ta haci posibel tambe pa Aruba bay den e direccion di turismo medico, ya cu e seguronan medico internacional ta traha cu institutonan cu ta acredita pa JCI asina Minister Oduber a duna di conoce. Ya caba ImSan ta ricibiendo pashent for di Boneiro, Saba y Sint Eustatius, durante e temporada di e pandemia esaki a frena, pero actualmente a cuminsa ricibi pashent atrobe.

Clinica di Radiologia

E clinica di Radiologia ya caba ta den funccion pa 2 aña, den e temporada aki a atende mas di 400 pashent cu a bin na remarke pa haya tratamento di radiotherapia, esaki ta mas o menos 20 pashent pa luna. Pashentnan cu ta sufri di cancer ta wordo trata cu bestraling aki mes na Aruba den cercania di nan famia y cu e mihor aparato riba mercado.

Di e manera aki aki nos ta mehora e calidad di nos cuido medico y reduci gastonan di AZV. E clinica aki ta traha di cerca cu “Baptist Health International” caminda cu un ekipo di 15 specialista riba diferente tipo di cancer ta pasa riba cada un di e casonan y hunto cu e specialistanan di ImSan ta dicidi e mihor tratamento pa e asegurado.

Eye Center

Den e proyecto di ImSan di 60 miyon florin a construi tambe un sala di operacion specialmente pa oftalmologia (operacion di wowo). Danki na esaki awor na Aruba mes por haci opercacionnan di retina, den pasado e pashent mester a bula bay Colombia pa wordo opera. Aruba tabata manda 80 pashent pa aña Colombia pa haci e operacion aki y esaki tabata costa AZV 2 miyon florin pa aña.

Den aña 2021 ImSan a haci alrededor di 160 operacion di retina na Aruba. Pa cu operacion di retina ImSan ta ricibiendo 15 pashent tur weekend for di Caribe hulandes. E centro aki sigur ta aporta na locual ta nos turismo medico. Actualmente tin un specialista di retina so na Aruba pero Imsan ta den e proceso cu AZV pa busca uno mas.

Minister Dangui Oduber ta hopi contento y orguyoso di e trabounan cu ImSan a bin ta haciendo pa cu Aruba su cuido medico. Danki na e trabou di cada un cu ta labora na ImSan, Minister Oduber ta hopi optimista cu ImSan ta bay logra haya su acreditacion cu sigur Aruba lo bay prospera di dje.

