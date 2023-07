Diabierna atardi Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber tabata na ImSan. Aki e mandatario a hiba palabra na e ceremonia caminda a celebra e desvelo oficial di e Certificado di e “Gold Seal of approval accreditation di Joint Commission International (JCI)”.

E tabata un atardi historico caminda tabata tin presente coleganan Minister, miembronan di Parlamento, director di ImSan sr. Rainjherc, director di AZV sr. Jacobs, empledonan di ImSan y demas invitadonan.

Segun e mandatario e acreditacion di JCI no ta wak solamente e calidad di cuido y servicio cu sigur ta di vital importancia, pero ta pone seguridad di pashentnan y trahadornan tambe como prioridad pa set e standard di mas halto cu por existi.

Minister Oduber a splica cu pa haya e acreditacion aki no ta algo nada facil. Un acreditacion cu ta renombra mundialmente, ImSan ta e prome hospital cu e acreditacion aki den full e region di Caribe Hulandes. E mandatario a sigui bisa cu e standard cu ImSan a pone pa Aruba su calidad di cuido medico ta uno di nivel mundial. E ta e standard cu nos kier ofrece na nos aseguradonan pero tambe na nos bishitantenan. Cu esaki nos tambe lo bai explora turismo medico minister Oduber ta expresa.

E maneho di Ministerio di Salud Publico ta dirigi riba mehora e calidad di cuido y servicio. Pa percura pa haci inversionan continuo den cuido medico, enfocando riba prevencion y percura pa Aruba por mantene e gastonan medico pagabel, manteniendo un fondo di azv sostenibel.

E mandatario a reconoce e vision y perseverancia cu dr. Rajnherc Y su team a tabata tin y a realisa pa awe oficialmente ImSan tin e JCI accreditation. Mester bisa cu esaki no tabata por ta posibel tampoco sin e vision di Ex Minister di Salud Publico sr. Booshi Wever (cu a forma parti di Gabinete Oduber 3). E tabata tin e determinacion y vision pa bin cu un Instituto Medico na San Nicolas.

Minister Oduber a gradici dr. Rajnherc y full e team di Imsan cu a traha duro pa ricibi e acreditacion aki. Pa e mandatario e tabata un orguyo di por a celebra e gran e logro historico aki hunto cu ImSan su management, staff y full e personal. Danki un biaha mas pa e excelente trabou di cuido y servicio.