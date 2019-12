Minister Dangui Oduber: ImSan a cuminsa realisa operacionnan di catarata y pronto di retina!

Minister di Salubridad Publico Sr. Dangui Oduber ta informa Pueblo di Aruba cu dia 6 di december ultimo a tuma lugar e prome operacion di catarata na Instituto Medico San Nicolas (ImSan). Den pasado semper e operacion di catarata tabata tuma luga na Dr. Horacio E. Oduber Hospital. ImSan a conoce inversion y desaroyo cu a tuma luga pa e parti medico, den e inversion aki a inverti entre otro den e aparato di mas sofistica pa haci operacionnan di wowo. Danki na e inversion aki, awor por realisa e operacion di catarata na ImSan mes y esaki sigur ta un logra den cuido medico na Aruba. Awor cu tin mas sala disponibel pa operacionnan di wowo, esaki lo bay yuda na reduci e tempo di espera pa pashentnan cu ta wardando pa haci e dicho operacion.

Cu e mesun aparato aki por realisa un operacion cu ta mas complica y cu den pasado esaki no tabata posibel na Aruba. Esaki ta e operacion di retina, e mandatario a splica cu e operacion aki tambe lo ta posibel na februari di otro aña. Esaki debi cu actualmente no tin enfermera cualifica pa asisti e specialista durante e operacion, pero ta den proceso pa trece uno temporal cu lo mester fungi tambe como instructor pa nos enfermeranan local. Tambe e oogarts Dr. Slager a bay bek Hulanda y ImSan ta buscando un remplasante temporal pe, pa mita di otro aña si tur cos ta bon lo tin un oogarts cu ta yiu di tera pa tey di un manera permanente. Es decir cu pronto pashentnan cu ta bay haci operacion di retina lo por haci esaki aki na Aruba mes y no mester bay Colombia mas.

E mandatario a menciona cu banda di e aparato moderno pa operacion di wowo. Tambe Imsan a haya nan prome afdeling, cu ta esun di sterilisacion central. Esey ta e parti unda tur instrumento ta bay den proceso di sterilisa prome cu nan wordo uza atrobe pa e siguiente pashent, sea den sala di operacion, centro diabetico of SEH (spoed eisedende hulp). Tur instrumento cu ta sterilisa nan ta uza, e afdeling ta completamente cla y ta certifica pa uzo.

Minister Dangui Oduber ta contento cu e cambionan positivo cu ta tumando luga den cuido medico na Aruba. ImSan a haya un inversion di 60 miyon florin y poco poco tur e trabounan ta kedando cla, na fin di 2020 e proyecto aki lo ser finalisa completo.

