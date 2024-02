Diaranson mainta Minister di Turismo Sr. Dangui Oduber ricibi un recorido na Aeropuerto Reina Beatrix pa wak e proyecto di Gateway 2030, Fase 1A. Durante e conferencia di prensa un di e lidernan di e proyecto a presenta e planificacion di cada fase cu su diseño, Minister Dangui Oduber a keda hopi impresiona con e proyecto aki ta canando den e tempo stipula.



Gateway 2030 ta un proyecto grandi di 143 miyon dollar mericano cu lo genera entre 200 y 300 cupo di trabou sea directo of indirecto cu AAA. Una bez cu e fase aki keda cla, biaheronan pa estados unidos lo bai check-in un biaha so y no lo mester piki maleta bek prome cu subi avion.Ta un proyecto importante pa e ampliacion y renobacion di nos aeropuerto.Minister Oduber a enfatisa cu e proyecto aki ta wordo ehecuta pa contratistanan local y mayoria di e materialnan di construccion ta wordo cumpra na Aruba mes. Nos mester ta orguyoso tambe di por bisa cu Aruba ta bai ta e prome aeropuerto asina moderno den e region di Caribe y Latino America. E flow di ora e biahero check-in na bali te ora cu e subi avion lo ta mas eficiente, mas lihe pa e turista y e local cu ta biahando pa merca, mehorando asina e experiencia di e biahero.Aki e mandatario por recorda cu lo drenta den Fase1B y despues pa drenta Fase 2 & 3 di e proyecto di Gateway 2030. E CEO di AAA Joost Meijs a compaña Minister Oduber durante e bishita aki conhuntamente cu demas lidernan di e proyecto.Minister Oduber sa cu esaki no ta un proyecto facil, e tin hopi complehidad cune mirando cu e ta na un aeropuerto cu mester keda operacional na tur momento pero tin tur e confiansa den ful e POM team, AAA y ademas lidernan di e proyecto cu ta trahando duro pa por entrega Aruba un bunita aeropuerto moderno y inovativo cu nos turistanan y locanan por disfruta di dje.