Minister Dangui Oduber: Hopi cambionan positivo den maneho di adiccion

Minister Dangui Oduber cu ta encarga cu e maneho di adiccion ta dunando tur atencion necesario pa trece cambio den e maneho di adiccion. Pa añanan largo a lubida riba e ser humanonan aki y no tawata tin programa, no tawata tin maneho y no tawata tin direccion. Na momento cu a drenta a inventarisa henter e situacion cu a hereda y a cuminsa prepara tur loke kier haci conforme maneho di Minister Dangui Oduber. Un di e problemanan mas grandi cu a hereda tawata e situacion financiero di e fundacion FMAA y tambe e hunta di supervision. A tuma mas cu 1 aña y mey di tempo pa por a cambia e raad y haya autoridad riba e fundacion. A nombra un raad nobo cu ta haciendo un excelente trabou di drecha e desaster financiero cu a hereda. Un otro problema cu a atende cune mesora ta e hecho cu no tin cifras di cuanto persona na Aruba ta sufri di adiccion di droga. A pone placa disponibel por medio di Social Crisis Plan pa asina haci un investigacion profundo riba cuanto persona na Aruba ta consumi droga.

Banda di esaki Minister Oduber a institui un Fact Team cu ta atende cu muchanan y hobenan cu tin problema di adiccion. Pa promer bes a pone fondo disponibel pa e programma B Smart di Fada cu ta un programa educativo y informativo cu Fada ta duna na scolnan primario y secundario pa asina conscientisa nos hobennan riba e consequencianan di droga, alcohol y tambe adiccion di gaming.

Na FMAA a pone fondonan disponibel pa drecha e infrastructura cu ta den un estado malisimo. Kier bin cu un detox kamer eynan tambe. Gobierno tin un programma cla pa e adictonan cu lo ser introduci. Nos tin bon cooperacion cu tur e fundacionnan y nos tur tin e mesun meta.

Actualmente e cambio di ley ta den proceso, caminda ta bay duna e profesional mas autorisacion encuanto personanan cu ta sufri di droga/adiccion. Esaki kiermen cu na momento cu un profesional determina y duna conseho positivo pa ricibi ayudo profesional, esaki wordo ehecuta y interna e adicto na Centro Colorado.

Pronto lo bai over na busca un bestuur nobo cu lo mester ta encarga cu maneho diario di FMAA. Ta hopi cos a bin ta pasando den apenas 2 aña di gobernacion y tin hopi mas desaroyo positivo na caminda pa brinda ayudo necesario na e personanan aki cu mester ayudo pa por logra sali afor di e gara di adiccion. Nos a pone e hende central y ta demostra cu tur hende ta conta den nos maneho.

Comments

comments