Minister Dangui Oduber: Gobierno ta bisa NO na retiro obligatorio na AAA

Minister di Turismo, Salubridad Publico y Deporte Sr. Dangui Oduber ta elabora riba e situacion cu Aruba Airport Authority (AAA) ta pasando aden.

E mandatario a splica cu AAA ta pasando den momentonan hopi dificil debi na e situacion di COVID-19. Nos aeropuerto a sera su portanan pa varios luna y desde cu e frontera a habri bek e cantidad di pasaheronan a baha drasticamente. Tur esaki ta haci cu AAA a perde hopi na entrada, segun Minister Oduber den aña 2019 Aruba tabata tin un turismo floreciendo, un di e mihor aña den historia di nos pais.

Na 2019 AAA tabata tin un entrada di 156 miyon florin y e aña aki na 2020 AAA ta premira cu nan lo bay atras cu 100 miyon florin na entrada compara cu aña 2019. Segun proyeccion di aña 2021 Aruba lo yega na 40% di e cantidad di pasaheronan compara cu 2019. Segun expertonan den aviacion te na aña 2024 mundo di aviacion lo ta bek na e nivel prome cu e pandemia, asina Minister Oduber a trece dilanti.

Teniendo na cuenta cu e proyeccion di aña 2020, AAA a propone pa ofrece pakete di retiro voluntario na nan empleadonan pa scapa e compania financieramente. Segun e mandatario 27 empleado di AAA a bay di acuerdo cu e pakete di retiro voluntario y a entrega nan retiro. Despues gerencia di AAA a cuminsa e proceso pa sinta na mesa pa negosha cu sindicato STA y FTA riba un posibel retiro obligatorio. Minister Oduber a expresa bon cla cu Gobierno como e doño di AAA no ta di acuerdo pa AAA retira ningun trahador awor aki. Gobierno no ta comparti e opinion cu den pleno tempo di crisis un compania estatal ta retira trahadornan.

Minister Dangui Oduber a duna di conoce cu siman pasa diahuebs Gobierno a reuni cu e CEO di AAA caminda a bise e pensamento di Gobierno como accionista 100 porciento di AAA riba retiro obligatorio di e trahadornan. Minister Oduber a duna di conoce cu Gobierno ya ta dunando AAA pa 5 luna caba loonsubsidie y lo sigui haci esaki. Pesey Minister Oduber no ta mira pakiko mester retira ningun trahador obligatoriamente na e momentonan aki.

E pensamento tras di e loonsubsidie aki ta pa tur esnan cu ta labora mantene sikiera 60% di nan entrada. Pa Gobierno e no ta acceptabel cu AAA ta bay over na retiro obligatorio di un gran cantidad di trahador caminda Gobierno ta duna loonsubsidie. Gobierno a instrui e CEO di AAA pa bay sinta bek na mesa cu dos sindicatonan y pa pone e retiro obligatorio on hold y purba yega na un solucion, asina Minister Oduber a trece dilanti.

Contesta na Sr. Sneek di AVP

Minister Dangui Oduber kier a recorda Sr. Sneek cu locual cu ta pasando awor aki den AAA a wordo causa pa su mesun Partido bou di ex Minister De Meza. E ex mandatario a yena AAA cu patronahe politico. Tur esaki sin cu tabata tin funccionnan necesario y sin cu tabata tin necesidad pa pone hende den AAA. E ex mandatario di AVP a yena e compania estatal cu nan sostenedornan politico. Gabinete Eman 1 y 2 a yena e compania estatal cu nan sostenedornan y votadornan y automaticamente esaki ta crea un presion adicional riba e payroll di AAA. Un payroll cu ta core den miyones di florin y awe cu a bin e crisis e compania estatal aki ta haye confronta cu problemanan financiero serio.

Minister Oduber ta di pensamento cu mester warda y wak con tur cos ta desaroya prome cu mester bin cu pasonan asina drastico. Mester warda pa wak si e situacion financiero di pais Aruba ta mehora y tambe e situacion financiero di AAA den e lunanan nos dilanti.

Comments

comments