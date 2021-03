Minister Dangui Oduber: Gobierno di Hulanda a aproba pa nos por habri e programma di vacuna pa tur grupo

Aruba a prepara for di luna di december 2020 pa yegada di e vacunanan. Un team consisitiendo di ministerio di turismo, salud publico y deporte, DVG, BRA, DOW, KPA, VDA y Setar a traha riba un plan di ehecucion pa manera e vacunanan yega nos por distribui esaki. Aruba tawata hopi bon prepara y nos a cuminsa e proceso di pre registra pa vacuna dia 1 februari 2021. E promer batch di vacuna a yega Aruba 16 februari 2020 caminda nos a ricibi 11.700 vacuna y pa su mayan atardi nos a cuminsa distribui esaki mesora. Consequentemente nos a ricibi e di dos batch 9 maart 2021 caminda nos a ricibi 12.870 vacuna.

Nos tin varios siman haciendo peticion na Hulanda pa nos por haya mas vacuna. Nos ta sumamente contento y agradecido die hecho cu Hulanda a bai di acuerdo pa manda mas vacuna pa nos diamars 23 maart 2021. Esaki ta debi na e e cantidad di registracion cu nos tin caba, E capacidad di duna vacuna cu nos tin, E eficiencia di nos proceso Y tambe e cantidad di hende vacuna caba na Aruba. Hulanda a manda 5850 vacuna extra vacuna pa nos y nos a ricibi 17.550 vacuna.

Conforme nos strategia y cumpliendo cu e palabracionan haci cu RIVM nos a reparti Aruba den 6 grupo pa duna e vacuna. E 6 gruponan a wordo compart den:

Dunadornan di cuido acute zorg as

Nos grandinan y esnan cu limitacion fysico den casnan di cuido

Nos grandinan riba 60 anja

Resto di dunadornan di cuido

Esnan entre 18-60 anja cu condicion fysico

E resto di 18-60

Nos a cuminsa registra hende pa tuma vacuna dia 1 februari 2021 y awe despues di 8 siman nos ta hopi satisfecho cu e cantidad grandisimo di hende cu ja caba a registra pa haya e vacuna. Nos a yega 35.000 persona registra y esaki ta 36% caba di nos populacion cu kier haya e vacuna.

Teniendo cuenta cu e interes grandi cu tin na Aruba pa vacuna, diamars ultimo secretario di estad di VWS Paul Blokhuis a informa nos cu nos por habri e programma di vacuna pa tur grupo. Es decir tur hende entre 18-60 anja por bin na remarke pa haya e vacuna. Naturalmente nos prioridad ta keda pa duna vacuna na esnan riba 60 anja y tambe esnan entre 18-60 cu un condicion fysico pero por duna tur otro tambe cu tin deseo di haya nan vacuna. Sigur esaki ta bon noticia pasobra nos por vacuna mas hopi hende mas liber posibel.

Den apenas algun siman nos ta yegando 14.000 persona cu ja caba a haya e vacuna y Aruba ta den e top 5 paisnan di mundo cu ta duna mas vacuna pa dia.

E vacuna ta nos solucion pa nos por vence e pandemia. E vacuna lo reduci e cantidad di hospitalisacion, e lo reduci cantidad di personan cu por fayece y finalmente yuda nos pa e pais aki por progresa bek. Awor cu nos a ricibi mas vacuna danki na esfuerzonan haci nos lo aumenta nos capacidad di vacuna pa dia. Nos ta recomenda tur hende pa sigui registra via e Aruba Health app of na un di e 4 MFA nan.

