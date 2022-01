Minister di Turismo Sr. Dangui Oduber ta informa pueblo di Aruba cu diahuebs mainta, Aruba a haña noticia for di Frontier Airlines cu lamentablemente nan mester a dicidi pa cancela nan servicio pa Aruba temporario.

E rason ta cu door di e virus Omicron cu ta uno asina contagioso, a pone cu Frontier Airlines mester a tuma medidanan drastico manera cancela diferente vuelo, stop di bula diferente ruta y/of no start cu rutanan nobo. Tur esaki pavia cu Frontier Airlines tin hopi piloto y cabin crew cu ta den caurentena y/of isolacion y debi na esaki nan no por carga nan operacion den e momentonan aki.

Nos por mira con rond mundo miles di vuelonan ta cancelando door di e variante Omicron. Aerolineanan rond mundo a cuminsa cambia nan plannan pa falta di personal, sea nan ta cancela vuelo of nan ta baha e cantidad di vuelonan semanal. Como e ruta di Miami – Aruba ta uno relativamente nobo, a dicidi di cancela esaki mas prome te proximo aviso.

Minister Dangui Oduber di su banda ta sigura pueblo di Aruba cu e Team di Aruba cu ta engarga pa habri rutanan nobo lo sigui hiba combersacion cu Frontier Airlines pa wak si den futuro sercano, nan lo por habri e ruta aki bek, asina cu cos normalisa atrobe rond mundo.

Comments

comments