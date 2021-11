Diamars Minister di Salud Publico Sr. Dangui Oduber tabata den Parlamento pa un reunion publico cu a keda yama pa e fraccion di MAS. Den reunion publico a discuti e tema caminda Aruba a haya instruccion di hulanda pa corta 60 miyon den cuido y tambe e tema tocante e fisiotherapistanan. Minister Dangui Oduber a ricibi hopi pregunta di e miembronan di parlamento pero e ta lamenta cu fraccion di AVP ta hunga wega politico den e asunto serio aki.

Den e reunion Minister Oduber a presenta un protocol firma 31 di juli 2014 pa Gobierno di AVP bou cargo di Sr. Mike Eman y ex Minister Schwengle conhuntamente cu e gremionan y sindicatonan. Den e protocol aki ta menciona cu mester introduci un contribucion propio (eigen bijdrage), mester hinca den otro un lista positivo (voeraf e positieve lijst). Minister Oduber a sigui bisa cu tur e temanan cu a ser discuti den parlamento ta netamente e tema nan cu a keda presenta den e protocol di aña 2014. Cu otro palabra e fraccion di AVP ta cuestiona minister Oduber pa algo cu nan mes a crea na aña 2014.

Minister Oduber a trece dilanti den e reunion publico tur locual Gobierno di Aruba ta haciendo. E mandatario a enfatisa cu ta trahando duro pa brinda pueblo di Aruba un cobertura amplio na e aseguradonan di AZV manera ya ta conoci pa añas. E pakete cu AZV ta brinda ta un pakete cu casi nuin pais desaroya na mundo no ta ofrece. Minister Oduber ta lamenta cu fraccion di AVP no ta trece e hecho dilanti, cu si nos no tuma e accionnan necesario awe, dificilmente AZV lo por keda ofrece un cobertura asina amplio cu ta wordo brinda na e momentonan aki na su aseguradonan.

Segun e mandatario si mira e trayectoria di e gastonan por mira cu na aña 2010 AZV tabatin un total di 330 miyon florin na gasto. Den aña 2020 esaki a yega 448 miyon florin, esaki ta un subida di 35%, e proyeccionnan ta indica cu si sigui asina pa 2030 e gastonan lo surpasa 700 miyon florin. Pa es motibo e mandatario ta haye hopi importante pa desicionnan y accionnan wordo tuma. Sino simplemente no garantisa mas cu e fondo di AZV ta keda manehabel y sostenibel, e mandatario ta expresa.

Minister Dangui Oduber a señala cu e gastonan di AZV ta keda subi cu un promedio di 4% pa aña y pa e motibo aki ta hopi importante pa tuma desicionan concreto pa salbaguardia e fondo di AZV. Otro aspecto cu no ta na Aruba su fabor ta e hecho cu Aruba su poblacion ta den un biehesimento (vergrijzing).

E desicionan cu mester wordo tuma awe ya caba na aña 2014 esaki a keda firma den e protocol di Gabinete Mike Eman 2. Ta accionnan cu mester a wordo tuma caba desde aña 2014 pero door di falta di ehecucion y negligencia di parti Gobierno di Mike Eman awe AZV ta den problemanan hopi mas serio, awe e hemchi a yena.

Comments

comments