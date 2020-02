Minister Dangui Oduber: For di momento e prome casonan di Coronavirus cu a wordo detecta na Wuhan a activa e team local pa prepara pa esaki

Minister Dangui Oduber como Minister di Salubridad Publico na Aruba na un manera responsabel ta actuando pa atende cu e menasa di coronavirus. For di momento cu e prome casonan di coronavirus a wordo registra na Wuhan, China a activa e team di expertonan cu ta conseha gobierno pa tuma tur e medidanan di precaucion y cuminsa prepara conforme tur e proctocolnan y reglanan internacional. Aruba mescos tur otro pais ta sigui e reglanan di “International Health Regulations” (IHR).

“International Health Regulations” (IHR) ta un tratado (verdrag). Hulanda como madre patria ta esun cu a firma y ta responsabel pa ehecucion di e tratado aki. Aruba como parti di Reino Hulandes tin e obligacion pa cumpli cu ne, pero Hulanda tin e obligacion pa asisti nos pa nos por cumpli cu ne. Rampenbureau no tin ningun obligacion pa cu International Health Regulations. Esey ta pa Minister di Salubridad Publico y specificamente Departamento di Salud Publico cu ta apunta un sub-focal point specificamente pa e tarea aki.

No ta prome bes cu departamento di salud ta haye confronta cu un brota. Esaki no lo ta ni e prome ni e ultimo y ta pesey profesionalnan ta sigui training y educa nan mes pa prepara pa loke ta pasando. Departamento di Salud Publico tin varios plan traha, dependiendo di e modo di transmision di un malesa. Un plan cu por y ta wordo adapta na e momentonan aki pa atende cu novel corona virus (2019-nCoV). Dokternan di cas a haya locual den e mundo di Epidemiologia ta jama un Epi-Info. Esey ta pa informa e dunadornan di cuido y no solamente dokternan di cas, di e situacion y kico mester tene cuenta cu ne y otro informacion necesario. Ta importante pa tur e stakeholdersnan ta informa riba e tema aki.

Departamento di Salud Publico tin henter un team pa atende cu e tema aki. E team aki a haya training tempo di H1N1 virus y a maneha e brota riba Ocean Dream na aña 2009 y varios otro brotanan na Aruba. Alaves ta haya training y updates continuo di entre otro PAHO con pa maneha cu brotanan incuyendo respiratorio. Nan ta wordo asisti si mester door di profesiolanan riba e ramo di RIVM, PAHO y CARPHA. Tin contacto telefonico, via tele conferencia of mail diaramente si tin pregunta of update di informacionnan nobo.

Na Departamento di Salud Publico e team ta consisti di 15 persona. Hospital y ImSan/Ambulance ta depende e situacion, ta tur e personal cu tin disponibel pa atende cu casonan.

Hospital y Imsan a prepara nan mes debidamente y na hospital tin kamber apart den Sala di Emergencia destina pa casonan sospechoso di Novel Corona Virus y caminda lo tuma muestra pa laboratorio tambe.

Como Minister di Salubridad Publico ta importante pa informa comunidad continuamente kiko tur a y ta wordo haci. Asina ta importante pa menciona, comunidad por jama e hotline 5922009 of 5930917 of jama dokter di cas si en caso tin sintomanan di coronavirus cu ta dolor di cabez, keintura halto y problemanan respiratorio. E hotline aki ta disponibel 24/7/365.

Personanan cu tin sintomanan lo swab den garganta of nanishi y ta personal capasita lo hasi esaki. Den e caso aki lo opta pa hasi esaki den e kamber den sala di emergencia na hospital pa e simpel motibo cu tin menos hende exponi y e camber cu wordo usa ta wordo desinfecta na un manera apropia y e muestra ta bai laboratorio di biaha.

Aruba ta preparando su mes conforme reglanan y proceduranan y pa es motibo tin algun opcion pa cuarentena, pero ta depende di cuanto hende. Mester tene na cuenta cu un caso lo wordo trata como un epidemia y asina por hisa e nivel di maneha esaki mas mihor. Den e caso aki lo atende na un manera integral, pues na nivel nacional caminda cu e structura di Rampen lo drenta na vigor por medio di Minister President y lo atende di forma aki.

Hospital ta dispone di 42 kamber caminda un persona/mucha por wordo isola. Si mester nan tin posibilidad pa amplia esaki.

Obviamente Coronavirus por tin consecuencianan serio pa nos Turismo. Den e structura di Crisis/Rampen na Aruba cu ta consisti di 8 cluster, ATA ta un di e clusternan aki. Nan a wordo informa caba mescos cu tur e otro clusternan tin contacto diariamente. ATA ta traha informe cu aprobacion di Departamento di Salud Publico y esaki ta wordo comparti cu ATA su contactonan na Aruba y Internacional.

Ministerio di Turismo, Salubridad Publico y Deporte ta keda mantene communidad informa di tur desaroyonan cu tin pa loke ta coronavirus.

