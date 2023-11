Diabierna atardi Minister di Turismo & Salud Publico, sr. Dangui Oduber, hunto cu Minister di Enseñansa sr. Endy Croes y sra. Loma Parkins, directora di “The Caribbean Accreditation Authority for Education in Medicine and Other Health Professions” (CAAMP-HP) a firma un acuerdo pa asina apunta e organo di accreditacion CAAMP-HP, pa acredita scolnan di medicina cuta establece nan mes na Aruba pa garantisa e calidad y nivel di educacion.

E mandatario a menciona cu Aruba tin diferente facultadnan di medicina cu basicamente ta prepara studiantenan pa e prome fasenan di nan examenan na Merca. E organo Mericano cu ta supervisa e calidad di educacion di medicina pafo di Merca, esta e “Education Commission for Foreign Medical Graduates” (ECFMG), a determina cu entrante 2024 e facultadnan cu kier wordo certifica door di ECFMG mester ta acredita pa institutonan reconoci door of den nomber di ECFMG.

CAAM-HP ta un otro instituto cu ta wordo reconoci door di ECFMG y cu por evalua e curriculum di educacion y acredita facultadnan di medicina. Awo cu CAAM-HP ta situa den region esaki ta pone cu e ta mas accesibel pa e facultadnan di medicina por establece na Aruba. E acuerdo di MOU entre Gobierno di Aruba y CAAM-HP, ta amplia e posiblidadnan pa facultadnan di medicina por wordo acredita y asina garantisa e nivel di e educacion ofreci door di e facultadnan aki.

Minister sr. Dangui Oduber ta gradici colega Minister Endy Croes pe bon coperacion pa a brinda e plataforma pa asina mas institutonan di medicina por establace nan mes na Aruba y percurando cu e acreditacion ta reconoci pa e calidad y nivel di educacion cu ta wordo brinda. Ministerio tambe ta gradici sr. Andin Bikker pa tur su esfuerso pa a completa e MOU.