Dia 12 di mei ta dia internacional di enfermeria. E dia aki ta cuadra cu e fecha di aniversario di e fundado di enfermeria moderno, Florence Nightingale. E tema di e aña aki ta “Nursing the World to Health” pues Hibando e Mundo na Salud. Minister di Salud Publico sr. Dangui Oduber ta expresa su aprecio pa tur cu ta traha den enfermeria. Nan labor ta bisto entre otro den Hospital, Imsan, DVG, centronan di cuido di nos grandinan, ambulance, dokternan di cas, cu specialistanan, Wit Gele Kruis y laboratorionan. Awe ta un dia pa reflexiona y bisa danki na tur e enfermero/a nan trahando na Aruba y rond di mundo. Nos enfermero/a nan no tabata tin ne facil durante e pandemia poniendo hopi biaha nan propio bida na peliger.

Minister Oduber lo sigui percura pa tin suficiente profesionalnan disponibel den e function importante aki na tur momento. Ta importante tambe pa semper percura pa nos enfermero/a nan ta traha den un ambiente di trabou sigur. Tambe lo sigui bin cu e estudionan di enfermeria riba nivel di HBO aki na Aruba mes y di e manera aki sigui inverti den nos profesionalnan. Minister Oduber su vision ta pa sigui mehora e calidad di cuido aki na Aruba aun mas. Minister Oduber ta manda palabranan di pabien na tur nos enfermero/a nan y yama nan danki pa dedica nan bida na yuda otronan y tambe danki pa comparti nan compasion, expertisio y confiansa. Nos enfermero/a nan ta e weso di lomba den Salud Publico. Un gradicimiento di curason pa tur boso excelente trabounan cu boso ta haci pa nos comunidad. Un trabou noble cu boso ta haci cu curason grandi. Como Minister di Salud Publico nos tin gran aprecio pa boso profesion. Nos kier gradici esnan na HOH, ImSan, HAVA, ASHA, VAA,VPLA, WGK, Saba, Respaldo, SPA y FMAA.

