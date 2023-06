Representantenan di e diferente Ministerionan di Salud di Curaçao, Aruba, Sint Maarten y Hulanda a bini hunto na Curaçao den siman di 5 te cu 9 juni pa e di cinco edicion di ‘Vierlandenoverleg’ riba topico di Salud Publico. Esaki ta un plataforma unda acuerdonan importante ta wordo haci pa mehoracion di cuido di salud pa e ciudanonan di e islanan den Caribe cu ta forma parti di Reino. Durante e encuentro e siguiente topiconan riba tereno di salubridad a wordo discuti: Implementacion di e maneho internacional riba salud publico, capacidad pa ta prepara pa un pandemia, coordinacion y trabounan conhunto den caso di crisis y desaster den region, ley di cuido di salud mental, prevencion/ estilo di bida/ salud den tur polisa, cuadro di calidad/ instituto di calidad/ acreditacion y e Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA).

Como resultado di e di cinco edicion di ‘ Vierlanden overleg’ e islanan a bin na e siguiente conclucionnan y acuerdonan regardando e topiconan di atencion cu a wordo atendi.

Topico 1. Implementacion di acuerdo internacional di salud E islanan a bay di acuerdo pa crea un ‘Caribische HUB’ pa reforsa e capacidadnan local riba e islanan por medio di conocemento y experticio riba tereno di informacion y supervicion regional. Tambe pa mehora e trabou enconhunto entre e profesionalnan riba e topico di salud publico entre e islanan, RIVM y e diferente otro aliadonan entre e islanan cu ta forma parti di parti Caribence di reino y tambe Hulanda. Pa realisa esakinan, actividadnan plania pa aña 2023 y 2024 a ser acorda durante e ‘Vierlandenoverleg’.

Topico 2. Capasidad pa ta prepara pa un Pandemia

E islanan na prome luga pa medio di un werkgroep lo bay duna conseho den ki forma e e coordinacion, planiamento y monitoreo di e preparacion di pandemia mester tuma luga dentro di e islanan den parti Caribence reino y reino henter. E prome meta ta pa intensiva e trabou enconhunto entre e paisnan y islanan den region y reino y mehora e capasidad pa ta prepara pa maneha un siguiente pandemia. E islanan a crea un documento cu ta encera puntonan di atencion manera entre otro leynan, seguridad di entrega di productonan medico, comunicacion, test, diagnostico, supervicion, proteccion y sosten na personal di cuido.

Topico 3. Preparacion di trabou enconhunto den caso di crisis y desaster den region. Bou di e topico aki diferente acuerdonan a ser traha regardando entre otro pre-evacuacion medico di pashentnan critico den caso di menasa di un horcan, adaptacion di e plan di maneho di horcan 2023 y ayudo psicosocial pa pashentnan cu ta wordo evacua.

Topico 4. Cuido di salud mental

Riba e topico di cuido di salud mental, den e siguiente añanan lo enfoca riba conhuntamente concipia un ley basico, mihor conoci como un ‘kaderwet’ manera por ehempel un ley di cuido obligatorio y traha protocol riba maneho conhunto entre e ministerionan di Justicia di tur cuater pais riba tereno di cuido psikatrico. Banda di ley tambe lo traha riba prevencion, training hunto y intercambio di conocemento y profecionalnan. E paisnan a acorda pa sigui stimula cooperacionan structural riba tereno di salud mental entre e diferente instancianan riba e paisnan.

Topico 5. Prevencion/estilo di bida/ salud den tur polisa

E metanan priorisa segun e werkgroep ta mehoracion di e monitoreo di malesanan no transmitibel riba nivel di reino bou cual un estadistica di mortalidad y registracion di cancer. Como tambe e paisnan lo comparti e ‘best-practices’ riba tereno di maneho di salubridad, ‘lessons learned’ y identifica similaridadnan den programanan pa asina selecta, implementa y evalua e programanan di e prevencion y promocion di salud especifico pa malesanan cardiovascular, diabetes, cuminda saludabel y movecion. E paisnan lo hasi nan esfuerso riba un nivel individual pa percura pa “Health in all policies” lo keda introduci riba un manera structural.

Topico 6. Cuadro di calidad/instituto di calidad/ acreditacion

Den reunionan structural lo dedica atencion pa harmonisa y desaroya reglanan di competencia, normanan di registracion pa profecionalnan den cuido, promove experticio di profecionalnan den cuido por medio di estudionan, coaching, stimulacion di trajectonan di educacion pa e paisnan den parti Caribence reino (CAS y BES), y un manpowerplanning national conforme un metodo standardisa, harmonisacion y desaroyo di standardnan di calidad y acreditacion pa tur dunador di cuido.

Topico 7. Capacidad di personal di cuido

Como prioridad lo enfoca pa haci un analisis riba cantidad y calidad di personal di cuido pa cada isla. A base di e resultado di e analisis mester traha conhunto cu e ministerionan di educacion riba e forma con por eleva e capacidad pa mas estudio por tuma luga den e ramo di salud pa e islanan di reino den Caribe.

Topico 8. Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA)

E paisnan ta conclui cu DCHA a progresa satisfactoriamente. A tuma nota di e recomendacionnan di DCHA y lo reacciona conhuntomente na DCHA. E reunion dentro e grupo cu ta monitorea DCHA y DCHA lo keda intensiva.

Topico 9. Limita consecuencianan di historia di esclavitud riba salud publico Esaki ta un topico nobo den e programa di ‘vierlandenoverleg’. E paisnan a tuma nota cu gobierno di Hulanda den su reaccion riba e raport “cadena di pasado” no ta menciona e consecuencianan cu esaki tin riba salud manera ta ser identifica den e investigacion existente. Pesei e paisnan ta haña importante pa explecitamente haci un claim riba e fondo y conhuntamente lo enfoca riba mitigacion di e consequencianan di historia di esclabitud riba e salud fisico y mental di e decendientenan. Tambe e determinantenan social di salud lo haña e debido atencion. Un comicion lo wordo estableci cu lo ta encarga pa identifica invercionan concreto pa crea y mehora oportunidadnan pa un bon salud pa esnan envolvi.

Minister Silvania (Curaçao), Minister Oduber (Aruba), Minister Ottley (Sint Maarten) y Staatssecretaris Van Ooijen (Nederland) tin confiansa y ta entusiasma cu e trabounan conhunto entre e paisnan di reino. E trabou conhunto aki mester bay brinda e garantia cu e paisnan por brinda un sistema di cuido duradero y un miho cuido medico na su poblacion. Experiencianan durante crisis a haci visibel con importante bon cooperacion entre e paisnan ta pa por mehora cuido di salud di e ciudadanonan. E siguiente ‘Vierlandenoverleg Volksgezondheid’ lo tuma luga na juni 2024.