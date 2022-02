Entrante mañan solamente testmento na entrada di Aruba ta keda mescos. Tur residente cu bin di exterior mester haci un test ora nan drenta. Si e residente ta vacuna dos biaha y a ricibi e booster shot, e ora so no lo mester test. Tur medida ta cancela. Orario di ciere ta bay bek segun e permiso. Cantidad di hende na mesa tambe no ta limita mas. Tambe Minister Dangui Oduber kier a informa cu e centro di vacunacion na Santa Cruz (Centro Deportivo Betico Croes) a cera awe. Entrante mañan dos caminda por vacuna: na DVG mes y den unidad mobil cual actualmente ta na Centro di Bario Playa Pabao. Ta keda pidi tur hende pa tuma nan vacuna y booster shot. Minister Dangui Oduber ta recomenda tur persona cu nos no mester lubida cu ta importante pa keda laba man. Tambe lo ta bon pa mantene distancia di un meter y mey y si ta sinti pa uza tapaboca, por haci esaki libremente. Percura pa bo ta semper den aire fresco. Si tin area cera, percura pa ventila regularmente. Y si bo tin sintoma di Covid, keda paden y haci test pa haña sa kiko bo tin.

Aruba ta “back to normal”, pero laga nos keda cuida!

