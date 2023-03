Dialuna mainta Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber conhuntamente cu Director di Aruba Ports Authority (APA) sr. Marc Figaroa y CEO di Aruba Tourism Authority (ATA) sra. Ronella Croes a cana den e ex edificio di DOW na playa. Despues di esaki a tene un conferencia di prensa caminda e mandatario a splica kiko e bunita proyecto aki ta encera.

E ex edificio di DOW ya caba tin 14 aña bandona y ta un bista menos agradabel pa nos bishitantenan cu ta baha for di crusero.

E proyecto di e ex edificio di DOW ya caba pa algun tempo Gobierno a cuminsa haci su debido diligencianan pa asina explora e posibilidadnan pa APA tuma edificio aki over teniendo na cuenta cu pronto lo cuminsa e desaroyonan di e proyecto di Port City y hopi di e oficinanan existente lo mester muda.

Minister Oduber a splica cu e idea ta pa APA tuma e edificio di DOW over, renoba esaki completo. Como esaki ta un edificio basta grandi ta bay comparti e edificio di manera cu e piso 2 ta bira oficinanan di APA. Aruba Tourism Authority (ATA) ta bay bay huur piso 1 di e edificio aki y lo bay converti e piso aki den un Visitor Information Center (VIC) pa brinda informacion na nos bishitantenan.

E VIC lo ta bon ubica di manera cu nos turistanan crusero por yega facil na dje. Minister Oduber a menciona cu esaki lo bay bira un centro super moderno y luhoso. E VIC lo brinda tur informacion di kiko tur tin di haci na Aruba, kiko ta tur e actividadnan, nos mihor beachnan, lista di restaurant y kiko nos tin pa ofrece, nightlife, transporte y mucho mas. E lo sirbi como un guia pa e turista asina cu e baha di e barco crusero.

Minister Oduber a meciona cu pronto lo publica detayadamente e motibonan y con e traspaso di e edificio di DOW lo tuma lugar den e “Lands Courant”. Despues cu esaki keda publica lo bay haci un ceremonia oficial caminda lo bay firma un MOU entre Ministerio di Turismo, Gobierno di Aruba, APA, ATA y Monumenten Bureau. E mandatario a menciona cu si tur cos cana segun plan, pa e di tres cuartal di aña 2023 e proyecto aki por cuminsa. Ya caba ATA a cuminsa traha riba locual ta bira e diseño di VIC.

Minister Dangui Oduber ta hopi optimista cu henter e proceso lo cana segun plan, pa e renobacion por cuminsa e aña aki. E ta un bunita proyecto cu lo tin un balor agrega na nos turismo crusero, esnan cu ta labora den turismo y aruba henter.

Minister Oduber a demostra di tin un vision cla di proyectonan cu lo beneficia nos turismo y nos pais Aruba.