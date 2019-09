Minister Dangui Oduber en conexion cu dia internacional di Alzheimer’s

E malesa conoci como ‘Alzheimer’s Disease’ ta e forma mas comun y conoci di demencia. E ta un malesa cu ta afecta e celebro, treciendo cu ne perdida di memoria y habilidadnan cognitivo. Segun Minister Dangui Oduber, mandatario encarga cu Salubridad Publico, mester tin comprension y tambe brinda sosten na personanan cu ta duna cuido medico, specialmente ora ta trata di un malesa manera Alzheimer’s.

E malesa aki ta uno cu internacionalmente ta afecta hopi persona, specialmente hende muhe. Aki na Aruba e no ta un excepcion. E fastioso di e malesa ta cu poco poco e persona ta bay perdiendo e memoria cu e tin, lubidando ken ta su famia, amigonan etc. “E ta un malesa doloroso cu no ta deseabel pa ningun persona. Ta yega un momento cu maske e curpa tey, practicamente e persona cu nos conoce no tey mas”, Minister Dangui Oduber a splica. E mandatario ta bisa cu hopi biaha ta e famia ta wordo afecta grandemente den e caso aki. Minister Dangui Oduber: “Pa e motibo aki mi ta urgi tur persona den comunidad cu tin un conoci of familiar cu ta pasando den e malesa aki, pa laga nos tin comprension pa e famia directo y tambe brinda nan sosten.”

Segun e mandatario, tin un ekipo cu ta haciendo sondeo pa wak na ki forma ta mas miho pa como gobierno asisti personanan cu mester atende cu un familiar cu tin Alzheimer’s. “E idea ta pa por yuda facilita maske ta un poco e bida di e persona(nan), ya sea profesionalnan of persona na cas cu ta duna e cuido medico na personanan cu Alzheimer’s”, e mandatario a indica.

Finalmente Minister Dangui Oduber ta invita tur persona pa busca mas informacion posibel tocante e malesa aki, pa asina ta alerta tambe di sintomanan ya cu esaki por bati na porta di ken cu ta.

