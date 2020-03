Minister Dangui Oduber: E strategia di ministerio di salud ta pa haci mas tanto test posibel

Na e momentonan aki Aruba a conoce 46 caso cu a test positivo di Covid-19. Naturalmente esaki ta trece preocupacion serca nos tur cu ta biba riba e pais aki. E cantidad di casonan positivo ta keda aumenta y nos ta sigui e aumento aki hopi di serca. Nos ta monitor esaki hopi di serca basa riba e transmission ratio, esta e ratio cu e coronavirus ta wordo transmiti na otro persona.

Di otro banda nos communidad por ta trankilo paso nos tin e situacion bao di control. No mester lubida cu di e 46 casonan positivo solamente un persona ta interna den hospital y su condicion ta stabiel. Tur e otro casonan positivo ta den bon condicion di salud.

Tambe mester menciona cu 16 di e 46 casonan positivo ta bin for di Respaldo caminda varios dunadornan di cuido y patient a resulta positivo. Respaldo ta wordo considera un brondgebied na e momentonan aki.

Es decir 30 caso no ta relata na respaldo di cual gran mayoria tawata casonan importa for di sea New York, Miami of Colombia.

Nos strategia ta dirigi riba haci mas tanto test posibel pa di e forma aki indentifica mas caso posibel. Di e forma aki lo evita cu esnan cu ta positivo y no sa sigui cana den hende y plama e virus aki. Aruba ta entre promer paisnan den henter mundo caminda mas test ta wordo haci per capita. Aruba ta den e lista cu Sur Korea y Alemania cu tin e situacion basta bon controla.

Nos testdichtheid, esta e cantidad di test per capita ta hopi halto, esaki ta conforme nos strategia. Mas test wordo haci mas caso positivo lo wordo indentifica. Nos a cambia nos case defination pa asina mas y mas hende wordo getest. Na e momentonan aki nos a haci 559 test total di cual 46 positivo y 513 negativo. Tiki pais na mundo ta bezig ta test agresivo manera Aruba. Gobierno hulandes a duna nos compliment pa e hecho di cuanto test nos ta haciendo. Esey NO ta kita cu nos communidad mester tene nan mes na e responsabilidad civico di keda paden, no sali for di cas pa evita cu e virus ta sigui plama.

Ban cuida nos mes, ban cuida nos famianan, ban cuida nos sernan keri y sigui instruccion di gobierno y stop di plame.

