Minister Dangui Oduber: E strategia di awor padilanti ta mantene Covid-19 bao control y percura pa un high season exitoso di turismo

Como gobierno y crisis teamnos ta hopi satisfecho con e ta bayendo e ultimo simaman. E ultimo luna e tendencia di casonan positivo ta bahando, e cantidad di casonan activo ta bahando y tambe e positivity rate ta bahando. Nos a mantene nos focus na gur momento y cu curashi a strategia y tuma decisionan correcto cu a yuda nos maneha e pandemia mas mihor posibel. Mundo ta experienciando e mesun retonan cu nos y e no ta facil maneha un pandemia manera Covid-19.

8 siman pasa nos a tuma varios medida pa nos reduci contagio y awe nos ta constata cu tur loke a wordo haci hunto cu esfuerzo di nos communidad ta dunando resultado.

nos a introduci toque de queda

Nos a cambia e sluitingstijd

Nos a reenforza departamento di salud publico

Nos e reenforza e team pa bron en contacten onderzoek

Nos a reenforza e team pa control riba isolacion

Nos a introduci multa pa esnan cu no mantene nan mes na protocol

Y Nos a reenforza e team di taskfroce bedrijven pa mas control riba negoshinan

Tur esaki a conduci cu awe e ta bayendo hopi mas mihor. Nos ta keda optimista cu nos lo por mantene asina pero nos so no por. Nos mester cooperacion di nos communidad pa sigui riba e ritmo aki. Nos mester sigui cu disciplina, nos mester sigui e protocolnan. Nos NO por bai descuida na ningun momento y haci comosifuera covid-19 a desaparece.

For di un averahe di 141 caso nobo pa dia awor nos ta bao 10 caso nobo pa dia.

Di 1636 caso activo 8 siman pasa awe nos ta bao di 90 caso activo y nos ta na 85 caso activo. Sigur, esaki ta trece un tiki alivio cune pa nos tur considerando cuanto caso activo nos tawata tin na cierto momento y tambe cuanto caso positivo a wordo registra na Aruba. E positivity rate tambe ta bahando bao di 10% y actualmente ta na 9%.

Na hospital tambe e situacion ta bao di control. Ayera nos tawata tin 3 persona interna den ICU y 7 persona den Covid-19 afdeling.

E resultado aki NO a bin di su mes, Esaki ta resultado di un esfuerso en conhunto; di medidanan tuma pa e Crisis team di Gobierno y nos Pueblo cu a coopera pa adopta un actitud cu mas disciplina pa sigui e reglanan pa combati e virus y evita cu ta sigui plama. Sin lubida esnan cu ta traha den cuido cu a haci un excelente trabou, masha danki na boso commitment y esfuerzo.

Awor ta importante pa e cifranan keda abou considerando nos ta drentando high season di turismo. Si nos mantene e ritmo aki nos lo por tin un mihor high season cu nos a proyecta cu lo contribui na stimula economia, crea empleo y crea entrada pa gobierno.

Loke sigur tambe lo por yuda ta e vacuna. Actualmente e companianan pfizer y moderna a anuncia cu e vacuna cu nan a desaroya ta 94% exitoso. Pronto esaki lo bon riba mercado y bira disponibel.

Mi ta convenci cu nos lo recupera nos turismo y economia y cu communidad lo demostra e comportacion y disciplina necesario pa nos logra.

Comments

comments