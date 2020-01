Minister Dangui Oduber: E prome operacion di retina a wordo haci den ImSan

Vitrectomia ta un operacion di wowo (retina) hopi dificil, complica y importante ku antes no tabata posibel na Aruba. Aruba tabata manda miles di pashentan afo pa tratamento di wowo, tur sorto di tratamentonan cu no ta por na Aruba. Awor di acuerdo cu e vision y maneho di nos gobierno nos cuidadanonan por wordo trata na Aruba mes. Miyones di florin tabata wordo gasta pa manda pashentnan afo pa cuido di nan wowo. Awor nos hendenan por haña cuido na Aruba mes. ImSan awor a inverti den un clinica especialisa den cuido di wowo y tin ekipo “state of the art”. Nos doctornan y nursenan a haña hopi entrenamento pa por uza lo ultimo de lo ultimo. Nos pashentnan por keda cerca di nan famia.

Dr Moreno a haci e promer operacion di retina den historia na Aruba na Imsan.

Un otro “milestone” y cambio grandi den cuido medico na Aruba pa mehora nos servicio y cuido medico. Sinti e cambio den salud publico. Nos ta cumpliendo cu nos maneho y vision pa mehora cuido na Aruba.

Turistanan tambe ta sinti cu nan ta den un pais bon desaroya, caminda tin bon cuido medico. Cambionan grandi tumando lugar den cuido medico na Aruba, cambionan cu ta haci e diferencia. Minister Oduber ta sumanente gradicido y orguyoso di e desaroyonan positivo na Imsan.

