Minister Dangui Oduber: E prome hotel na San Nicolas un realidad!

Diahuebs atardi Minister Turismo, Salubridad Publico y Deporte Sr. Dangui Oduber tabata presente na e “ground breaking” historico di Secrets Baby Beach Resort na Baby Beach. E mandatario a duna un discurso cual na varios ocasion e mandatario a enfoca riba e hecho cu Gobierno ta sigui pusha pa por crea un desaroyo berdadero pa San Nicolas. Pa prome biaha San Nicolas ta bay haya un hotel.

Mas cu 40 aña a mira cu si no ta pa e refineria e ta dificil pa hiba y mantene un negoshi na San Nicolas y comerciantenan no ta inverti si no tin hende pa cumpra. Pa es motibo mester a bin cu un desaroyo nobo cu lo crea un bida atrobe na San Nicolas. Secrets Baby Beach Resort ta bay ta un hotel cu 600 camber “all inclusive” cu lo bay crea hopi trabou na San Nicolas. Minister Oduber a splica cu e desaroyo turistico hotelero aki lo tin “ripple effect” pa e area. Automaticamente ora cu tin hotel mester di car rentals, tour operators, watersports, souvenir shops, restaurants y mas! Mayoria di locual cu no tin actualemente.

“San Nicolas ta conociendo diferente desaroyo sea ta den parti infrastructural, turismo, salubridad y tambe den deporte. Actualmente e caya principal na San Nicolas ta hayando su renobacion pa haci e caya mas atractivo pa nos bishitantenan. Otro siman lo tin e ground breaking di e proyecto di Baby Beach unda lo expande e beach, crea mas area di parkeo, traha facilidadnan deportivo y mucho mas. E pier na Rodgers Beach tambe lo bay wordo construi y e area aki tambe lo haya su embeyesemento. A activa e oficina pa turista na San Nicolas pa asina mustra e turistanan kiko tur San Nicolas tin pa ofrece. A bin cu Island Festival cu a bira un hit pa tanto e turistanan como nos localnan. Den parti di salubridad ImSan ta hayando un expansion, un inversion di 60 miyon florin cu lo contribui na hisa e callidad di cuido. Ex Prinses Christina School na San Nicolas lo bira un facilidad multifunctional caminda muchanan por bay haci deporte, arte y mucho mas. Di e manera aki Gobierno ta duna San Nicolas e atencion cu e merece” asina Minister Dangui Oduber a duna di conoce.

Minister Dangui Oduber a gradici e grupo Martinon, AM Resorts, Three Rivers Real Estate pa e confiansa cu nan a pone den Aruba su economia y den San Nicolas. Tambe e mandatario a manda palabra di felisitacion pa colega Minister Otmar Oduber cu tabata e persona principal tras di e proyecto hotelero. Finalmente Minister Dangui Oduber a felicita henter e comunidad di San Nicolas y e pueblo di Aruba cu e logro historico aki.

