Minister Dangui Oduber: E fecha pa haci solicitud di expresion di interes pa cu Cannabis Medicinal na Aruba a wordo extendi

Dia 2 di maart 2020 Ministerio di Turismo, Salubridad Publico y Deporte a publica e asina yama “Request for Expression of Interest” (REOI). Esaki a wordo publica como parti preliminario di e exploracion di e Ministerio cu e intencion pa explora y determina e interes di e partidonan den e mercado di cannabis medicinal. Pa wak si e partidonan tin e interes di forma parti di e indutria nobo di cannabis medicinal na Aruba y pa inventarisa ki tipo di interes ta existi den e partidonan.

E ultimo fecha pa entrega e REOI aki tabata 6 di april 2020, pero na momento cu Aruba haye confronta den un pandemia tur cos a cambia. Na momento cu COVID-19 a yega Aruba tur prioridad di Minister Oduber mester a bay den e plan di crisis di Aruba. Pa e motibo aki Minister Oduber a dicidi pa extende e e “deadline” pa 31 di juli 2020. Consecuentemente e seccion 19 di e REOI ta keda amenda y re-instala manera ta indica den e parti abou. Tur otro seccion di e REOI lo keda mesun cos sin nigun cambio y ta keda vigente.

AKI por lesa……. (Section 19 amended and re-instated 19 Communication Parties that have and can demonstrate experience in the relevant field and can meet the aforementioned relevant criteria are requested to send their expression of interest in one)

Ta asina cu tur proposicion mester cumpli cu tur e rekisitonan cu ta para den e REOI. E contenido y e calidad di e proposicion ta keda un material pa evaluacion. Proposicionnan cu ta contene solamente exprecionnan di deseo y/of no por demostra e abilidad pa cumpli cu tur e rekisitonan di e REOI lo no wordo considera como un proposicion serio y por keda descarta di mayor consideracion.

