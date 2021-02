Minister Dangui Oduber: E fecha pa destaho publico pa cultivacion y procesamento di cannabis cu proposito medicinal a keda extendi

Casi un luna a pasa caba cu Minister di Salubridad Publico Sr. Dangui Oduber a anuncia cu e proceso di destaho publico a cuminsa pa otorgamento di permisonan na negoshinan pa cu cultivacion y procesamento di cannabis cu proposito medicinal. Originalmente e ultimo dia pa por a registra tabata dia 16 di februari pero esaki a keda extendi awor pa e fecha nobo cu ta dia 26 di februari 2021. Automaticamente door di e extencion di e fecha mester a adapta e timeline tambe di ful e proceso.

Gobierno di Aruba tin e intencion di solicita e proposicionnan di e companianan cu ta interesa den sea cultivacion y/of procesamento di cannabis medicinal na Aruba. Pa di e manera aki ta cuminsa encamina e proceso cu ta keda supervisa pa e ‘Commissie Gunning Ontheffing Medicinale Cannabis’ cu ta apoya Gobierno di Aruba den esaki.

Tin 3 sorto di RFP cu e aplicantenan por participa pe:

1. RFP pa e cultivacion di cannabis pa proposito medicinal na Aruba

2. RFP pa e procesamento di cannabis pa proposito medicinal na Aruba

3. RFP pa e cultivacion y procesamento di cannabis pa proposito medicinal na Aruba

E cambionan den e amenda nobo pa cu e timeline ta lo siguiente:

E proceso di e 3 sorto di RFP lo wordo ehecuta paralelo cu otro y cada un di nan lo tene nan mes na e timeline menciona abou.

E registracion pa participa na e RFP a cuminsa caba desde 22 di januari 2021 y lo terminariba 26 di februari 2021 pa 11:59 Pm (UTC -4). Despues di e dia y orario stipula no lo acepta ningun registro mas. Pa dia 1 di maart 2021 pa 6 Pm (UTC -4) tur participante cu a keda registra lo ricibi e documentonan di e RFP cu ta aplicabel. Dia 12 di april 2021 pa 10:00 Am (UTC -4) ta e deadline pa presenta un proposicion. E habrimento di e proposicionnan lo tuma lugar e mesun dia 12 di april 2021 y lo cuminsa pa 10:01 Am (UTC -4) den presencia di un notario. Tur e proposicionnan cu a keda selecta di e (3) RFP lo wordo divulga dia 14 di mei 2021 pa 10:00 Am (UTC -4)

Pa mas informacion di con pa registra por subi e pagina web di BMCA cu ta www.bmca.aw

Comments

comments